El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Bruselas. - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS 16 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha indicado que no ve necesaria una misión comunitaria para garantizar el tránsito en el estrecho de Ormuz, como ha propuesto la Alta Representante Kaja Kallas, y ha abogado por una "desescalada" en la región, apuntando que un remedio "puramente militar nunca es realmente una solución".

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios, antes de asistir al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Bruselas, al ser preguntado sobre cómo ve la propuesta de Kallas de modificar la operación naval de la UE 'Aspides' --originalmente pensada para evitar los ataques hutíes contra el transporte marítimo en el mar Rojo--, para que se utilice en el estrecho de Ormuz.

"La posición de España y de la política exterior española es muy clara. Europa tiene también que hablar con esa voz, y tiene que ser la de la desescalada, la del diálogo y la diplomacia, la de la vuelta a las mesas de negociación. La solución puramente militar nunca trae democracia, ni estabilidad, ni prosperidad económica", ha afirmado el ministro.

Albares ha opinado que el ámbito de actuación de 'Aspides', actualmente limitado al mar Rojo, "es el mandato correcto" y está "cumpliendo perfectamente sus funciones en este momento". "No es necesario introducir ninguna modificación", ha añadido el jefe de la diplomacia española.

También ha insistido en que "no hay que hacer nada que añada todavía más tensión" y que es importante que "cesen los bombardeos y lanzamientos de misiles" sobre los países de Oriente Próximo. Cuestionado sobre una posible misión de la ONU en Ormuz, ha respondido que "Naciones Unidas está ya involucrada".

"Lo que veo bien es terminar con esta espiral de violencia y esta escalada que no tiene unos objetivos claros, está llevando al sufrimiento de los civiles en toda la región y al encarecimiento de precios mundiales a afectar al bienestar de los europeos", ha proseguido en su explicación el ministro.

Eso sí, ha afirmado que "evidentemente" la situación en Ormuz es "tremendamente preocupante para los europeos" y para países con un creciente número de refugiados como Irán o Líbano, tanto desde el punto de vista energético como por sus implicaciones en el comercio de alimentos, por lo que ha reivindicado una respuesta de la UE a ayudar en "esa situación humanitaria".

En este sentido, ha puesto en valor el papel de Naciones Unidas en la región, y ha puesto como ejemplo que su secretario general, António Guterrs, estuvo este mismo domingo en Líbano, "uno de los escenarios donde hay que escuchar" a la organización internacional, y no "disparando" sobre la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para el Líbano (FINUL), como ocurrió ayer.

Las declaraciones de Albares tienen lugar poco después de que la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, haya planteado modificar la misión europea 'Aspides' o incluso establecer una organizada por Naciones Unidas para mantener abierto el estrecho de Ormuz, bloqueado en estos instantes por Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Según la jefa de la diplomacia europea, no seá "fácil" conseguirlo, pero ha abogado a que los ministros de Exteriores de la UE encuentren "la forma más rápida de garantizar" la apertura del estrecho de Ormuz, toda vez está tanteando otras opciones como una iniciativa en el marco de la ONU paracida a la establecida tras la invasión rusa de Ucrania para garantizar el trasporte de cereales en el Mar Negro.

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