VÍDEO: Casado exige a Sánchez dejar el "triunfalismo" y dice que sus socios en la UE "saben que miente más que habla"

"Está sentado en la boca de un volcán, con una deuda y un déficit insostenible y todavía pretende que le aplaudamos", proclama

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no siga "mintiendo" y deje su "triunfalismo" ante el "drama social" del paro que vive España, un país que, a su juicio, está en "respiración asistida", según varios organismos internacionales. Además, ha recalcado que los socios europeos saben que el jefe del Ejecutivo "miente más que habla".

En su réplica en el debate del Congreso sobre la Cumbre UE-Balcanes Occidentales y la última reunión del Consejo Europeo, Casado ha criticado que Sánchez sostenga que el PP tuvo el récord de parados cuando el Gobierno de Mariano Rajoy cogió un coche que se "despeñaba por un barranco" y tardó "apenas ocho meses en frenarlo".

"¿Y la culpa es nuestra cuando ustedes crearon 3,5 millones de parados en ocho años y nosotros en cinco años creamos 3 millones de empleos?", ha resaltado, para pedir al PSOE que "no siga mintiendo diciendo que los parados y la deuda" eran del PP.

"¿NO SE LE PONE LA CARA ROJA DE TANTO MENTIR?"

Casado ha afirmado que España "está en respiración asistida" y ha subrayado que así lo consideran el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España. También ha echado en cara a Sánchez que hable "sin sonrojarse" que no han subido los impuestos cuando, a su juicio, lo han hecho en 13.000 millones. "¿No se le pone la cara roja de tanto mentir?", se ha preguntado.

Casado ha censurado asimismo que Sánchez culpe al PP de mentir con el paro y ha repasado las cifras desde la tribuna, incluyendo a los ERTE y autónomos. "Total 3,963.890 parados. Deje de mentir ya y ser triunfalista con este drama social, como siempre que gobierna la izquierda", ha enfatizado.

El líder del PP ha pedido a Sánchez que "deje de presumir" porque España tiene "récord de paro juvenil de toda Europa" y el FMI sostiene que el próximo año superará a Grecia en número de parados. "Está sentado en la boca de un volcán, con una deuda y un déficit insostenible y todavía pretende que le aplaudamos por ser el Gobierno con peor recuperación de todo el mundo desarrollado", ha enfatizado el presidente de los 'populares'.

"ESPAÑA NO VA BIEN CON USTED"

Casado ha asegurado que Sánchez se está "agarrando a la única tabla de naufrago que le queda, que es la UE, pero no va a ser suficiente para parar esa tormenta" que está creando. "España no va bien con usted pero volverá a ir bien cuando el PP llegue otra vez a resolver la crisis y la quiebra que ha producido", ha manifestado.

Tras criticar que ahora no dimita "nadie" en el Gobierno cuando en la oposición sí las exigía con subidas menores de la luz, ha acusado a Sánchez de hacer "oposición a la oposición" y ha pedido a Sánchez desvelar "cuánto va a bajar la UE la previsión este jueves". También le ha retado a aclarar en sede parlamentaria qué dice el acuerdo firmado con Bruselas para recibir los fondos europeos.

Tras asegurar que está muy orgulloso de España pero "avergonzado del Gobierno frankenstein como decía Rubalcaba", ha criticado que ahora pida "lealtad" al PP en Europa cuando el PSOE votó en contra de los candidatos del PP en Europa y del acuerdo comercial CETA con Canadá. "No le digo lo que piensan sus socios europeos por respeto, pero le puedo advertir algo: ya saben que miente más que habla como también lo saben en España", ha resaltado. LOS FALLECIDOS POR LA PANDEMIA

También ha habido cruce de reproches por el número de fallecidos en la pandemia. Casado ha afirmado que no iba a "tolerar" que Sánchez diga que el PP "juega" con el número de muertos porque el que "oculta" las cifras es el Gobierno, dado que el INE y el Instituto Carlos III hablan de "más de 100.000 muertos".

Es más, ha recalcado que 20.000 muertos más de los reconocidos por el Gobierno y ha pedido a Sánchez que "no tenga la desvergüenza" de "ocultarlos". Además ha echado en cara al jefe del Ejecutivo que presuma de la vacunación cuando lo único que ha hecho, a su juicio, es "poner una pegatina" porque "luego se escondió".

Casado ha afirmado que el PP no va a tolerar que acuse al PP de hablar de cosas que "no interesa a nadie", como ETA. "¿Pero cree que no le interesa a nadie del PP cuando tiene 24 compañeros asesinados?", se ha preguntado, para recriminar a Sánchez que "haga carantoñas" a la diputada de Bildu Mertxe Aizpurua, que no ha condenado esos crímenes.

El presidente del PP ha recordado que en campaña electoral prometió no pactar ni con Bildu ni con los independentistas ni con Podemos, pero "ha pactado con todos" y luego encima dice en público que "siempre cumple su palabra". "Pero si usted no le dice la verdad ni al médico, señor Sánchez, pero quién le cree a usted", ha exclamado.

Finalmente, ha preguntado a Sánchez si va a cesar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por los terceros grados y por el asesino y violador que salió a la calle cuando no tenía recomendado que saliera", en alusión al presunto asesino de Lardero.

