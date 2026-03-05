La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con los agentes sociales, en la sede del Ministerio, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

Sira Rego reafirma que España no va a participar en "guerras ilegales" que son "agresiones imperialistas"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha apoyado el envío de la fragata española 'Cristóbal Colón' a Chipre para reforzar la seguridad europea ante posibles ataques de Irán, al subrayar que se trata de una actuación "estrictamente defensiva y en el marco de la Unión Europea".

En declaraciones a los medios tras reunirse con agentes sociales por los posibles efectos socioeconómicos de este conflicto, Díaz ha detallado que Sumar, el socio minoritario del Ejecutivo, estaba "completamente" informada de la misión que va a tener esta embarcación, que va a ser "defensivo" y amparado por la UE, es decir, desvinculada de la operación militar de Estados Unidos e Israel.

Por otro lado, la titular de Trabajo ha advertido de que hay "preocupación absoluta" por lo que está haciendo la admnistración dirigida por Donald Trump, con sus decisiones de carácter económico (por amenaza de romper relaciones comerciales con España) y en materia de derechos humanos (ante su ofensiva en Irán).

"Lo más grave es que el señor Trump está tomándose la ley por la mano, es decir, esta invasión en Irán es ilegal, no está auspiciada por la legalidad internacional y la posición del Gobierno de España está del lado de los derechos humanos y de la legalidad internacional", ha subrayado Díaz.

SIRA REGO: "NO PARTICIPAMOS EN GUERRAS ILEGALES"

Por otro lado, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reafirmado que la posición de España es no apoyar "de ninguna manera" una acción militar ilegal y se ha mostrado "orgullosa" de haber impedido que "aviones militares estadounidenses salieran de suelo español para participar en esta agresión imperialista", en alusión a la denegación del uso de las bases de Rota y Morón para este conflicto.

En declaraciones a los medios durante la presentación de 'Nuevo Almanaque Nacional de Resistencias, Juventud y Memoria', Rego ha agregado que hay una "ola de apoyos internacionales" a la posición de España.

"En estos momentos tener un país como el nuestro que está del lado de la paz, del derecho internacional, es absolutamente clave", ha remachado para insistir en su oposición de "guerras ilegales que son agresiones imperialistas".

