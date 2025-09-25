VÍDEO: López (RTVE), sobre Eurovisión: "El daño que la actual dirección de UER está provocando al festival es inmenso"

Archivo - El presidente de RTVE, José Pablo López, comparece durante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en el Congreso de los Diputados, a 29 de mayo de 2025, en Madrid (España). Durante la comisión, ha inf - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Sep.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha defendido la decisión del Consejo de Administración de la Corporación de retirar a España del Festival de Eurovisión si Israel participa y que "el daño que la actual dirección de Unión Europea de Radiodifusión (UER) está provocando al festival es inmenso".

"Solamente lo podremos valorar una vez que haya terminado el conflicto y el genocidio en Gaza", ha afirmado este jueves López en su comparecencia periódica en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de RTVE y sus Sociedades, donde ha subrayado que "ya era hora de romper el silencio existente dentro de la Unión Europea de Radiodifusión en relación con el genocidio de Gaza".

Preguntado sobre los pasos que RTVE dará para hacer efectiva la decisión del Consejo de RTVE, el presidente de la Corporación ha explicado que, en estos momentos, RTVE preside el Grupo de Referencia de Eurovisión, pero "la expulsión de Israel obviamente excede de una manera clara" el mandato de este Grupo de Referencia.

Por lo tanto, López ha detallado que se ha acordado remitir al Consejo Ejecutivo de la UER un informe realizado dentro de este Grupo de Referencia, de tal forma que "la decisión final sobre la participación de Israel se tomará por votación en la Asamblea de Ginebra del mes de diciembre".

"Lo dije hace unos días y lo repito ahora. Espero que, por el bien de la UER, no tengamos que llegar a este punto de someter a toda la estructura de la UER a la tensión de una votación final por la decisión de unos directivos que no han asumido sus responsabilidades y no han dado un paso al frente en este punto", ha declarado.

Para el presidente, "sorprende el argumentario" que en este momento está desplegando la UER para defender la presencia de la televisión pública de Israel porque "es una televisión que, de manera manifiesta, de manera continua, está apoyando todas las actuaciones del Ejército de Israel en Gaza".

"Todos somos conscientes de que el Festival de Eurovisión no es un mero festival de canciones, es algo más que un festival de canciones. La carga política que tiene es enorme y buena prueba es lo que ha sucedido en los últimos años", ha asegurado, al tiempo que ha añadido que lo sabe la UER e Israel y "por eso se utiliza políticamente".

López ha advertido de que "si nada cambia, es muy probable que la canción que representa Israel pueda alzarse con el triunfo este año en el festival".

"Desde la Presidencia del Grupo de Referencia, hemos propuesto a UER distintas alternativas para salir de esta situación, pero no se ha considerado adecuado tomar ninguna medida. Por lo tanto, seguiremos trabajando, intentando que se tome una decisión con anterioridad a la Asamblea de Ginebra del mes de diciembre", ha señalado.

