VÍDEO: El ministro Hereu dice que el pronunciamiento del abogado del TJUE reafirma que están "en el buen camino"

Asegura que el diálogo con Junts "es sincero, es honesto y es claro"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha señalado que el pronunciamiento de este jueves del abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía reafirma que el Gobierno está "en el buen camino".

Lo ha dicho este viernes en una visita a la sede de Masats en Manresa (Barcelona), junto al conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, para inaugurar la ampliación de la planta, que permitirá crear unos 40 puestos de trabajo.

Hereu ha explicado que este pronunciamiento "permite avanzar" en la convivencia en España, que ha dicho que es uno de los grandes objetivos del Ejecutivo.

"Aprobamos en su momento la ley de amnistía, que es evidente, que respeta el marco constitucional y lo que ayer creo que expresó el abogado fue que, además, es acorde con la legislación europea", ha dicho.

Ha añadido que el pronunciamiento "fue otro gran paso para generar un proyecto de convivencia que desde siempre es la base del desarrollo de un país".

RELACIÓN CON JUNTS

Preguntado por la relación con Junts y si ve posible una reconciliación, ha dicho que "hay un diálogo que es sincero y es honesto y es claro" y que persistir en este diálogo es, textualmente, la única manera de superar las dificultades.

Ha explicado que el Gobierno tiene como base el diálogo "con todos y cada uno de los grupos" parlamentarios, incluido Junts.

"Por tanto hemos dialogado con ellos, dialogamos con ellos y seguiremos dialogando para poder desarrollar las políticas en las que estamos implicados desde el diálogo con todos y cada uno de los grupos", ha apuntado.

