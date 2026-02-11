La Xunta reivindica el papel de las comunidades en el próximo marco financiero plurianual de la UE

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Feb. (EUROPA PRESS)

La Xunta ha reivindicado el papel de las comunidades en el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea en la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE).

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha participado este miércoles junto con el director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, por videoconferencia en la 66ª reunión plenaria de la CARUE.

En su intervención, de la que ha informado su departamento en un comunicado, Diego Calvo ha criticado que el encuentro no fuese presidido por los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Torres, y el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares tras casi cuatro años sin convocarse esta reunión.

Así, el plenario ha estado presidido por el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro.

Diego Calvo ha sostenido que pese a la reiterada petición de las autonomías a que se convocase la reunión, el Ejecutivo estatal "hizo caso omiso" y no cumplió con lo que se recoge en el reglamento, toda vez que debe ser, cuando menos, anual, y la última vez que se celebró fue en 2022.

Esto, ha añadido, supone "una desidia del Gobierno central en lo que se refiere la estos asuntos y desidia a escuchar a las comunidades". Por eso, ha instado a que la próxima reunión se celebre antes del próximo verano.

Diego Calvo también ha trasladado al Gobierno central el malestar de Galicia por el hecho de que no se atendiera a la petición de las comunidades para reducir la orden del día prevista y poder abordar con mayor profundidad un tema de calado como es el próximo Marco Financiero Plurianual 28-34.

Así, ha calificado de "tomadura de pelo" que no se sometiese a votación la petición de las autonomías y se siguiese adelante con la propuesta inicial.

Además, ha instado al Ejecutivo estatal a que traslade cuál es su postura sobre este asunto y, en concreto, por ejemplo, sobre la opción de que exista un fondo específico para la Política Agraria Común (PAC) o del futuro fondos de Cooperación Territorial Europea (Interreg). "El Gobierno central siempre dice estar de acuerdo con el que trasladamos desde las comunidades pero eso no se traduce luego en hechos", ha indicado.

En lo que se refiere a la posición de Galicia sobre Marco Financiero Plurianual, como ha asegurado el conselleiro, demanda el mantenimiento de los programas regionales y un mayor nivel de descentralización, acorde con el nivel de competencias que se asumen.

En esta línea, el conselleiro ha puesto en valor el trabajo de Galicia y ha hecho referencia a que la postura de la comunidad en este ámbito se recoge en la Declaración Galicia que se formalizó en la reunión excepcional de la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones, actualmente presidida por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el pasado octubre en Santiago de Compostela.

En esta declaración, conforme ha señalado la Xunta, las comunidades y los entes locales (representados por la Federación Española de Municipios y Provincias) recogen su posición sobre la propuesta de la Comisión Europea, demandando un presupuesto diferenciado para la política de cohesión, la definición de criterios objetivos de asignación regional y reclaman que la UE prosiga a apoyar la viabilidad económica del sector primario, dada la importancia estratégica para la autonomía de la UE y la fijación de población en las áreas rurales.

En esta línea, Galicia defiende que las regiones deben seguir jugando un papel central en la planificación y gestión de los fondos de gestión compartida, así como la necesidad de un presupuesto específico, diferenciado y suficiente para lograr una Política de Cohesión europea más fuerte y moderna. Así, con el objetivo de apoyar a la agricultura y a la pesca, sectores estratégicos tanto para Galicia como para Europa es preciso una Europa que refuerce su gobernanza multinivel y que confíe en las regiones como garantías de proximidad, eficacia y compromiso con el proyecto europeo.