Ulysseus y políticos europeos reflexionan sobre el papel estratégico de las universidades europeas

Ulysseus y líderes de la política europea reflexionan sobre el papel estratégico de las universidades europeas - US

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Ulysseus, así como miembros de instituciones nacionales y del Parlamento Europeo se han dado cita en Bruselas para reflexionar sobre el papel estratégico de las Universidades Europeas como actores transformadores en el panorama geopolítico, social y de innovación de Europa.

El encuentro, que se ha celebrado este miércoles, ha contado también con la participación de miembros del Consejo Asesor Internacional de Ulysseus, así como de líderes y expertos del ámbito de la educación superior, informa la Universidad de Sevilla (US) en una nota de prensa.

Liderada por la Universidad de Sevilla, la Alianza Universitaria Europea Ulysseus abarca otras siete universidades asociadas: la Université Côte d'Azur (Francia), la Universidad de Génova (Italia), la Universidad Técnica de Kosice (Eslovaquia), MCI