VÍDEO: Clavijo considera "vital" que territorios insulares respondan con "una sola voz" contra marco financiero de la CE

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado este miércoles un frente común de los territorios insulares de la Unión Europea (UE) en contra del Marco Financiero Plurianual planteado por la Comisión Europea (CE), ya que entiende que es "vital" responden con "una sola voz".

En un encuentro con la presidenta de la Asamblea de Comisión de Islas, Marie Antoinette Maupertuis, celebrado en Barcelona, Clavijo ha abogado por la elaboración de una respuesta conjunta "firme y contundente" en defensa del estatus de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y del estatus islas para la consulta pública que abrirá Bruselas sobre los presupuestos europeos para la legislatura 2028-2034, según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

El presidente canario entiende que es "vital que todos" los territorios europeos "respondan con una sola voz" ante la propuesta del equipo de Ursula Von der Leyer, ya que incidió en que "va en contra del principio de cohesión que siempre" ha guiado a la UE.

Añadió que esa unidad de acción, "sumada a la presión" de los estados y del Parlamento Europeo, "será clave" para lograr que la Comisión Europea "corrija un texto claramente perjudicial" para las islas.

Clavijo compartió con Maupertuis, que es también presidenta de la Asamblea de Córcega, la preocupación por el riesgo que supone para el archipiélago y para el resto de los territorios insulares la centralización en los estados del reparto de los fondos europeos a partir de 2028.

Y es que, apuntó, la propuesta de Marco Financiero que está sobre la mesa "no solo diluye totalmente" la condición de RUP, sino que "también queda diluido el estatus islas", por lo que Clavijo ha apostado por compartir estrategias para "luchar para que Europa recobre el rumbo que se marcó tras la Segunda Guerra Mundial y que ha generado un espacio de prosperidad a lo largo de los últimos 50 años".

Asimismo el presidente canario expuso que el texto planteado por Von der Leyen implica que la UE "renuncie a sus principios fundacionales", incidiendo en que la Europa de las regiones y de las islas "desaparecen por una Europa muy centralizada", lo que les "condena" a relacionarse "solo" con su Estado miembro.

El encuentro entre el presidente de Canarias y la titular de la Comisión de Islas de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa (CPMR) se ha celebrado un día antes de la reunión del plenario de esta organización, cita a la que no podrá asistir Clavijo por motivos de agenda.

Sin embargo, en nombre del Gobierno de Canarias intervendrá el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo, que explicará el "rechazo rotundo" del archipiélago al Marco Financiero Plurianual propuesto por Bruselas y pedirá unidad de acción para revertir esta propuesta.

La reunión de este jueves servirá para que los representantes de los territorios europeos insulares debatan sobre los mensajes "clave y prioridades" que deben guiar la contribución de la Comisión de Islas a la próxima consulta pública y a la preparación de la futura estrategia de la UE para las islas. De esta forma, el objetivo del plenario es "garantizar que las voces de las islas" suenen en "meses que serán cruciales" para la negociación del próximo presupuesto de la UE.

La sesión plenaria de la Comisión de Islas también prestará una atención especial a la situación de Canarias y de las nueve regiones ultraperiféricas. Esté órgano perteneciente al CPMR apuesta por coordinar su estrategia en contra del Marco Financiero Plurianual de Von der Leyen con las RUP mediante "una contribución conjunta" que se presentará desde que Bruselas abra el proceso de consulta.

