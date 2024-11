Vox arremete contra el PP por el apoyo de los 'populares' europeos a Ribera: "Son una estafa"

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dirigentes de Vox han cargado este miércoles contra el PP después de que trascendiera que el Partido Popular Europeo (PPE) ha decidido respaldar el nombramiento de la vicepresidenta Teresa Ribera como comisaria en la UE, pues consideran que los de Alberto Núñez Feijóo han hecho el "ridículo" y son una "estafa" de oposición.

"No han hecho su trabajo", ha escrito en la red social X el presidente de Vox y del grupo de Patriots de formaciones europeas de extrema derecha, Santiago Abascal.

A su juicio, pese a la "performance" del PP, "el pacto de populares y socialistas en Europa sigue intacto" y el partido de Alberto Núñez Feijóo "no ha convencido" a sus socios para romperlo. "Lo lamento", añade.

"El PP lleva toda la mañana criticando en el Congreso a Teresa Ribera por su gestión criminal. Al mismo tiempo, en Bruselas, firman un acuerdo con el PSOE para hacerla vicepresidenta de la Comisión. Por los sillones y sus pactos de fanáticos, hacen hasta el ridículo", ha censurado el eurodiputado Jorge Buxadé en su cuenta de X (antiguamente Twitter).

Una línea que también ha seguido su compañero el eurodiputado Hermann Tertsch, quien ha acusado a los de Alberto Núñez Feijóo de vivir en una "coalición" con lo "peor" de España y Europa. "Hasta ahora esa rentable estafa les ha salido gratis, pero estamos en un cambio de era y el PP comienza a pagar la inmoralidad de la que medra", ha advertido en sus redes sociales.

SEÑORES DEL PP, "NO ESTORBEN"

Aunque las críticas de los de Santiago Abascal no han llegado solo desde Bruselas. El secretario general del partido, Ignacio Garriga, ha animado a los 'populares' a abandonar su grupo en Europa "si de verdad están en contra de esta gravísima decisión", ya que a su juicio, lo que ha hecho el PP ha sido "volver a estafar a sus electores". "Después del teatro de estos días, todo vuelve a la normalidad en Bruselas: populares y socialistas repartiéndose los sillones y gobernando en coalición para arruinar a los europeos", ha concluido en un mensaje publicado en X.

También la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, se ha pronunciado sobre este asunto en X. "No hacen oposición en España y son lo mismo en Europa", ha sentenciado.

Mientras que, el portavoz adjunto de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha sido el encargado de dar voz desde la tribuna a la posición de su partido durante su intervención en la comparecencia de Teresa Ribera en la Cámara Baja para rendir cuentas sobre su gestión de la DANA. En concreto, ha tildado la decisión del PPE de "auténtica estafa" y cree que es una "vergüenza".

"Lo más bochornoso es que quienes deberían ejercer la oposición estén haciendo lo contrario, llegar a acuerdos en Bruselas", ha señalado y se ha dirigido al PP para reprocharles que sean "lo mismo" que el PSOE y "no estén capacitados para ejercer como oposición". "Señores, si no están dispuestos a ejercer como oposición, al menos no estorben", ha reclamado.