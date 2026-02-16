Vox preguntará en la UE por la "exclusión" de ETA de la lista de organizaciones terroristas

Un instante de votación en la sesión plenaria de éste miércoles en el Parlamento Europeo - DAINA LE LARDIC / EP

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha anunciado este lunes que su formación va a "llegar hasta el final" para saber cómo y por qué "se ha excluido" a ETA de la Lista de Organizaciones Terroristas" de la Unión Europea y, para ello, ha registrado varias preguntas ante el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo para aclarar si la banda criminal sigue incluida y, en caso contrario, "en qué fecha" fue retirada y el acta de esa sesión.

En la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política de Vox, preguntado por los periodistas, Fúster ha señalado que, pesa a las informaciones publicadas, no hay ninguna comunicación oficial al respecto por parte del Gobierno y del Consejo de Europa y cree que la supuesta exclusión podría venir de 2022 o 2023.

Además, ha cifrado la actividad terrorista de ETA en 3.500 atentados con 7.000 víctimas, 866 asesinados, de los que 379 están aún sin resolver, "algo que ya se denunció también el Parlamento Europeo". "Recuerden, las víctimas existen, los asesinos existen, ; por desgracia los estamos viendo paseándose por las calles de España. Todos recordamos la impotencia que supuso", ha afirmado.

El portavoz de Vox ha aludido al excarcelamiento de asesinos en serie como consecuencia de la aplicación de la conocida como 'doctrina Parot'. "Todos recordamos también aquella excarcelación de (Josu Uribetxeberria) Bolinaga gracias a una vergonzosa cesión de tapadillo de la competencia de sanidad penitenciaria. Escándalo", ha subrayado, refiriéndose a unja medida tomada por un Gobierno del PP.

Asimismo, Fúster ha señalado que "el brazo político de la banda", en referencia a Bildu, es "el socio del Gobierno del número uno de una banda de corrupción, que por lo que parece tiene un nuevo integrante". "¿La Secretaría de Organización? ¿Otra vez?", se ha preguntado, en referencia a la noticia desvelada por 'El Confidencial' de que Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, presuntamente controló durante años una estructura mercantil diseñada para ocultar sus ingresos y escapar de la Agencia Tributaria.