Colegio de Abogados de Madrid.- El ICAM aplaude la retirada de la campaña de Migraciones sobre el proceso de regularización

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MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha mostrado su satisfacción por la retirada de la campaña del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras, que ya no puede verse en sus redes oficiales, tras la petición formulada por esta Corporación.

En un comunicado, el ICAM valora que se haya atendido una reclamación dirigida a preservar "el respeto institucional debido a la abogacía y a evitar mensajes que pudieran menoscabar el valor del asesoramiento jurídico profesional, especialmente en una materia tan sensible como la extranjería".

El Colegio reitera su compromiso con "la defensa de los derechos de la ciudadanía, con la orientación jurídica gratuita para quienes la necesiten y con la colaboración leal con las administraciones públicas para que cualquier proceso de regularización se desarrolle con rigor, seguridad jurídica y todas las garantías".

El ICAM continuará acompañando a sus colegiados mediante iniciativas de formación y actualización especializada sobre el proceso de regularización extraordinaria, al tiempo que reforzará su compromiso con la ciudadanía a través de acciones de información y asesoramiento jurídico, también en el ámbito de la extranjería.

Con ello, el Colegio reafirma "su vocación de servicio público, su compromiso con la defensa de los derechos de las personas y su voluntad de colaborar para que este proceso se desarrolle con el máximo rigor, seguridad jurídica y plenas garantías".