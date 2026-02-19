Colegio de Abogados de Madrid.- El ICAM comunica 187 incidencias judiciales en 2025 por dilaciones, retrasos y suspensiones

Archivo - Fachada de la sede del ICAM - ICAM - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha comunicado en 2025 un total de 187 incidencias al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) derivadas de dilaciones, retrasos, suspensiones y problemas de acceso a sistemas, según el Informe Estadístico Anual del área de Defensa de la Abogacía.

En concreto, se han registrado 86 dilaciones (45,5%), 56 retrasos (25,7%) y 49 suspensiones (26,2%), además de un 2,1% de incidencias relacionadas con el acceso a Horus. El informe incluye igualmente un ranking de juzgados con incidencias de especial reiteración en 2025, que identifica órganos donde la acumulación de incidencias ha sido significativamente alta.

"Cuando analizamos el conjunto del año vemos que no estamos ante incidencias aisladas, sino ante patrones que se repiten", ha señalado el diputado responsable de Defensa de la Abogacía del ICAM, Javier Mata, quien ha considerado que "la reiteración en determinados órganos y la persistencia de demoras prolongadas obligan a una respuesta organizativa sostenida".

DILACIONES PROLONGADAS Y RIESGO DE CRONIFICACIÓN

Según el informe, las dilaciones --demoras en la tramitación de procedimientos en curso, con resoluciones pendientes o señalamientos que se posponen durante largos periodos-- suponen casi la mitad de las incidencias comunicadas y responden a una "problemática estructural y transversal" que afecta a distintos órganos judiciales.

El Colegio ha constatado que muchas de estas demoras superan el año y que, en determinados supuestos, alcanzan periodos de "hasta dos años y medio" sin resolución efectiva. El análisis advierte de que esta dinámica "amenaza con cronificarse" si no se adoptan medidas organizativas que vayan más allá de la mera supervisión formal.

El impacto es especialmente significativo en el orden civil (56%), seguido del penal (24%), el social (16%) y el contencioso-administrativo (3,5%). El 49% de las dilaciones superan los 12 meses, lo que implica que casi la mitad de los procedimientos afectados permanecen paralizados más de un año.

En el ámbito penal, el ICAM ha mencionado demoras graves en procedimientos de jura de cuentas, con dilaciones que llegan "hasta doce años" pese a la reiteración de escritos de impulso procesal. "Las dilaciones que superan el año no pueden considerarse normales en un Estado de Derecho", ha subrayado Mata, quien ha añadido que "el perjuicio no es solo para el profesional, sino para el justiciable que espera una respuesta judicial".

RETRASOS EN LAS VISTAS Y ESPERAS DE HASTA SEIS HORAS

El informe diferencia los retrasos de las dilaciones, ya que los primeros no alteran el curso general del procedimiento, sino el desarrollo de actuaciones concretas. Estos se traducen en vistas que comienzan con horas de demora, acumulación de señalamientos en la misma franja horaria o guardias que se prolongan más de lo razonable.

El balance anual muestra que el 66% de los retrasos se concentran en la jurisdicción penal, especialmente en guardias de detenidos y juicios rápidos, mientras que el 18% se produce en el orden civil y el 16% en el social. El 70% de los retrasos superan los 90 minutos, con esperas "superiores a las 2-3 horas" y algunos casos de hasta seis horas en determinados órganos judiciales.

Defensa de la Abogacía también ha destacado la acumulación de señalamientos a la misma hora y la falta de "interlocución efectiva" en algunos casos, lo que genera desajustes en las agendas y mayor incertidumbre tanto para los profesionales de la defensa como para los ciudadanos.