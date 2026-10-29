El ICAM crea una herramienta para denunciar en los juzgados incidencias judiciales

Archivo - Entrada de los Juzgados de Plaza de Castilla, a 14 de mayo de 2025, en Madrid (España). El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, está citado a declarar hoy como investigado ante el juez Juan Carlos Peinado por un presunto de - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha puesto en marcha una aplicación web para que los abogados puedan denunciar incidencias en los juzgados, desde esperas de hasta seis horas para celebrar un juicio y suspensiones denegadas hasta situaciones de trato desconsiderado, incluso de forma anónima.

La iniciativa busca visibilizar estas situaciones que, pese a afectar a más del 70% de los profesionales, solo comunica el 13%, según ha señalado el Colegio en un comunicado, que trasladó 187 incidencias a los órganos competentes durante 2025.

Bajo el lema 'Por la dignidad de la profesión. Por el derecho de defensa', el Colegio lanza esta nueva herramienta digital para que sus colegiados puedan comunicar de forma rápida, sencilla y, si lo desean, anónima, las incidencias que experimentan diariamente en juzgados y tribunales.

La iniciativa nace de una realidad preocupante: según los datos de la macroencuesta del ICAM 'Radiografía de la profesión' (2023), realizada junto con GAD3 a partir de 2.762 encuestados, más del 70% de los profesionales sufre incidencias en su actividad judicial, pero solo una minoría (el 13%) las pone en conocimiento del Colegio.

Una brecha entre lo que sucede en los tribunales y lo que llega a los canales institucionales que dificulta conocer la verdadera dimensión del problema y reclamar medidas correctoras.

"NO SE PUEDE ACEPTAR"

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha subrayado la necesidad de acabar con la resignación ante situaciones que afectan tanto a los profesionales como a los ciudadanos.

"No podemos aceptar como normal que un abogado espere horas para celebrar un juicio, que se le deniegue una suspensión a la que tiene derecho o que reciba un trato desconsiderado por ejercer su profesión.

Queremos que nuestros colegiados y colegiadas sepan que no están solos y que su Colegio está para defenderlos", señala.

La iniciativa persigue, además, un cambio de cultura profesional: que comunicar una incidencia deje de percibirse como un trámite extraordinario y se convierta en un gesto cotidiano de responsabilidad colectiva.

COMUNICAR UNA INCIDENCIA DESDE EL PROPIO JUZGADO DE MANERA SENCILLA Y ANÓNIMA

Para facilitar el reporte de estas situaciones, el ICAM ha desarrollado, a través de su área de Comunicación Digital y Defensa de la Abogacía, una aplicación web disponible en las tablets de todas las Salas de la Abogacía del ICAM, permitiendo a los profesionales dar cuenta de lo ocurrido durante su jornada judicial de forma rápida y efectiva sin necesidad de esperar a regresar al despacho.

No es obligatorio identificarse, aunque quien lo desee puede facilitar sus datos de colegiación. Además de las incidencias, el sistema permite recoger también experiencias positivas y buenas prácticas judiciales, contribuyendo a una visión más completa y equilibrada del funcionamiento de los tribunales.

Los informes del ICAM ponen cifras a un problema que trasciende las molestias puntuales. En 2025, el Colegio comunicó 187 incidencias judiciales al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, relacionadas con dilaciones, retrasos, suspensiones y otras disfunciones.

Según el balance anual del área de Defensa de la Abogacía, el 70% de los retrasos registrados superó los 90 minutos, con esperas que en determinados casos alcanzaron las seis horas. En materia de dilaciones, el 49 % de las incidencias documentadas superó los doce meses. A ello se suma la cuestión del trato profesional.

En el II Barómetro sobre el Funcionamiento de la Justicia del ICAM, el 32,74% de los abogados encuestados afirmó haber recibido un trato desconsiderado por parte de jueces o magistrados, mientras que el 52,97% señaló situaciones similares por parte del personal de las oficinas judiciales.

Son cifras que, según el Colegio, evidencian "la necesidad de reforzar los mecanismos de detección y seguimiento de estas situaciones y que ponen de manifiesto una consecuencia especialmente preocupante: cuando la abogacía encuentra obstáculos para desarrollar su trabajo, también puede verse perjudicado el ciudadano al que representa".

El diputado responsable de Defensa de la Abogacía del ICAM, Javier Mata, ha destacado el valor de la nueva herramienta para conocer con mayor precisión lo que sucede diariamente en los tribunales.

"Queremos acabar con esa sensación de que no merece la pena comunicar una incidencia porque nada va a cambiar. Necesitamos saber qué ocurre, dónde ocurre y con qué frecuencia para detectar situaciones reiteradas, documentarlas y exigir soluciones ante las instancias competentes", ha destacado.