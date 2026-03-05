Colegio de Abogados de Madrid.- El ICAM lleva el debate sobre la IA a la XIII Cumbre de Mujeres Juristas

Archivo - Sede del ICAM - ICAM - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El debate sobre Inteligencia Artificial e Igualdad centrará la XIII Cumbre de Mujeres Juristas que el Colegio de la Abogacía de Madrid celebrará este jueves y viernes en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, ha informado el ICAM en un comunicado

Bajo el título 'Desafíos y amenazas para la igualdad en la era de la Inteligencia Artificial', en el evento participarán casi 40 especialistas procedentes de la magistratura, la fiscalía, la abogacía, la universidad, el periodismo y el ámbito institucional.

El ICAM subraya que la Cumbre propone "un espacio de reflexión y análisis sobre el impacto de la IA en la igualdad y en el ejercicio efectivo de los derechos humanos, con especial atención a los riesgos de discriminación, los sesgos algorítmicos y las nuevas formas de violencia digital".

"En un contexto de profunda transformación tecnológica, esta Cumbre reunirá a juristas, representantes institucionales y expertos de distintos ámbitos para debatir sobre los retos jurídicos, éticos y sociales que plantea la inteligencia artificial, y para reforzar el compromiso con una igualdad real y efectiva desde una perspectiva de derechos", ha destacado la vicedecana del ICAM, Isabel Winkels.

APERTURA INSTITUCIONAL Y CONFERENCIA INAUGURAL

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, será la encargada de inaugurar el encuentro el jueves 5 de marzo a las 9.15 horas junto al decano del ICAM, Eugenio Ribón; y la vicedecana del Colegio, Isabel Winkels.

A continuación, la conferencia inaugural correrá a cargo de Amelia Valcárcel, catedrática emérita de Filosofía Moral y Política y una de las referencias del pensamiento feminista contemporáneo.

Las luces y sombras del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial desde la perspectiva de género centrarán la primera mesa de debate, con la participación de especialistas como Ofelia Tejerina Rodríguez, Marisa Cruzado y Almudena Arpón.

El análisis continuará con los límites del tratamiento de datos y las decisiones automatizadas potencialmente discriminatorias, en una sesión con el presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, Lorenzo Cotino Hueso, junto a las abogadas Teresa Zueco, Socia directora de Squire Patton Boggs Madrid y Pilar Menor, responsable internacional del Departamento Laboral de DLA Piper.

VIOLENCIA DIGITAL DE GÉNERO Y RESPUESTA PENAL

A las 13.15 horas, el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena y la fiscal especializada en criminalidad informática Escarlata Gutiérrez debatirán sobre los retos jurídicos de la violencia digital de género.

Por la tarde, serán el fiscal delegado de Criminalidad Informática de la Fiscalía de Madrid, Fidel Solera Guijarro, y el presidente de la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías, Fernando Mairata quienes analicen las herramientas procesales para combatir la violencia digital.

La primera jornada concluirá con una mesa redonda dedicada a la protección institucional de las víctimas, con la participación de la presidenta de la Asociación 'Stop Violencia de Género Digital', Encarni Iglesias; la directora de la oficina de protección a las Víctimas de la Comunidad de Madrid, María Jesús Juárez; y la Policía Nacional jubilada e Impulsora del Observatorio Español de Violencia de Género Digital (OEVIGED+), Laura Giménez.

La segunda jornada se abrirá con un panel sobre el impacto de la IA en los derechos laborales de las mujeres y los riesgos de discriminación en procesos automatizados de selección y gestión del trabajo, con las intervenciones de José Varela Ferrío, responsable de IA y Digitalización en UGT; Ángela de Miguel Sanz, presidenta de CEPYME; y Ana Ercoreca de la Cruz, inspectora de trabajo y seguridad social y presidenta de FEDECA.

El debate continuará con una sesión sobre feminismo jurídico y gobernanza algorítmica, en la que participan Susana Estudillos, manager de Sostenibilidad Social de AENOR, y Rosalía Machín Prieto, comandante de la Guardia Civil.

Jefatura de Transformación Digital y Cyber, seguida de una mesa sobre educación, formación y medios de comunicación integrada por la jurista Beatriz Izquierdo; el presidente de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), Xavier Gil Pecharromán; y la responsable de Marketing y Comunicación en Maite.ai, Yahaira Agredo.

La Cumbre incorporará además el testimonio en primera persona de Nilufar Saberi, activista iraní en defensa de los derechos humanos, antes de la lectura de las conclusiones y la clausura institucional, en la que Eugenio Ribón e Isabel Winkels intervendrán junto a la decana del ICAB, Cristina Vallejo, y Aitor Cubo, el director general de Transformación Digital.