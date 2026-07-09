El ICAM refuerza el papel estratégico de la abogacía de empresa con una plataforma digital pionera

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MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha iniciado una nueva etapa en su relación con la abogacía de empresa con el lanzamiento de una web especializada, concebida como punto de entrada al ecosistema colegial para estos profesionales.

Según ha informado el Colegio en un comunicado, la iniciativa se dio a conocer este miércoles en el marco del primer Afterwork de la Abogacía de Empresa del ICAM.

En el acto participaron el decano del ICAM, Eugenio Ribón; la diputada responsable de Abogacía de Empresa, Ana Buitrago; y las copresidentas de la Sección de Abogacía de Empresa, Elia Esteban García-Aboal y Mercedes Carmona, que enmarcaron el proyecto dentro de una estrategia de apoyo a un colectivo llamado a desempeñar "un papel clave en la gestión del riesgo, el cumplimiento normativo, la innovación legal, la sostenibilidad, la gobernanza y la protección reputacional de las compañías".

Ribón puso en valor la función de estos profesionales en ámbitos como los comités de dirección, las operaciones estratégicas, la gestión de crisis, la prevención de riesgos, el cumplimiento normativo, la transformación digital, la sostenibilidad, la reputación corporativa y la cultura ética, y situó el lanzamiento del portal dentro de una apuesta institucional más amplia para reforzar la visibilidad, el reconocimiento y la protección profesional de quienes ejercen la abogacía desde el interior de empresas, instituciones y organizaciones.

"La abogacía de empresa no es solo soporte jurídico; es liderazgo jurídico. Es motor estratégico. Es clave para el desarrollo económico y social", afirmó. "Cuando una empresa decide, muchas veces hay un abogado o una abogada de empresa ayudando a que esa decisión sea más segura, más responsable y más respetuosa con el Derecho", destacó.

Uno de los ejes centrales de su intervención fue la defensa del secreto profesional en el ámbito corporativo. "El secreto profesional no es un tecnicismo. No es una cuestión corporativa. No es una frase que repetimos por tradición. Es una garantía esencial de nuestra profesión", señaló el decano, que subrayó que esta garantía "no desaparece cuando el abogado trabaja dentro de una empresa".

En este sentido, reclamó una protección clara de la confidencialidad y de la independencia técnica del abogado de empresa, al considerar que ambas resultan esenciales para que el asesoramiento jurídico pueda prestarse con libertad, rigor y utilidad dentro de las organizaciones.

"Desde el ICAM defendemos que el secreto profesional, la confidencialidad y la independencia técnica de la abogacía 'in-house' deben estar claramente reconocidos y protegidos. Defender el secreto profesional de los abogados de empresa es defender a la profesión. Pero es también defender a las empresas y a la seguridad jurídica", añadió.

Por su parte, la diputada responsable de Abogacía de Empresa, Ana Buitrago, puso especial énfasis en la necesidad de adaptar las garantías profesionales a los entornos reales en los que hoy se ejerce la abogacía de empresa.

"Para un abogado de empresa, la confidencialidad no está solo en un expediente. Está en un correo electrónico. En una reunión interna. En una presentación para un comité. En un informe preliminar. En una llamada urgente. En un chat de trabajo. En un portátil. En un móvil. En una carpeta compartida. En una investigación interna. En una recomendación que quizá evita una mala decisión", explicó.

PUERTA DE ENTRADA AL ICAM

La nueva plataforma web, disponible en 'abogaciaempresa.icam.es', nace como un portal especializado para centralizar los servicios, recursos y contenidos del Colegio más relevantes para el ejercicio profesional en entornos corporativos, y se configura como el primer recurso de estas características en España.

El portal agrupa información sobre formación, jornadas, congresos, recursos jurídicos, protección profesional, secreto profesional, bases de datos, normativa, Observatorio de Derecho de la UE, biblioteca y canales de participación directa con la institución, entre otros contenidos.

"Esta plataforma no es solo una web. Queremos que sea vuestra puerta de entrada al ICAM", señaló Ribón, que invitó a los profesionales de la abogacía de empresa a participar activamente en la vida colegial, trasladar propuestas, plantear problemas, compartir buenas prácticas y ocupar el espacio que les corresponde dentro del Colegio.

Buitrago vinculó el proyecto al diagnóstico trazado por la primera encuesta sobre la abogacía de empresa realizada por el ICAM, que ofrece una fotografía de un colectivo maduro, cualificado y con peso real dentro de las organizaciones.

El nuevo 'hub' digital permitirá identificar de manera sencilla formación y actividades orientadas a departamentos jurídicos y abogados 'in-house' en materias como inteligencia artificial aplicada al trabajo jurídico, ciberseguridad, investigaciones internas, secreto profesional, 'compliance', contratación, sostenibilidad, gobierno corporativo, protección de datos, litigación empresarial, gestión de riesgos, liderazgo de equipos jurídicos y transformación de la función legal.

"Porque el abogado de empresa del siglo XXI no solo necesita saber Derecho. Necesita conseguir que el Derecho cuente dentro de la organización", resumió.

El nuevo espacio digital incorpora también una dimensión participativa. A través de la sección 'La voz de la Abogacía de Empresa', los profesionales podrán trasladar sus principales preocupaciones, prioridades y tendencias emergentes.

"Lo más importante de este proyecto no es la tecnología. Es la comunidad que puede ayudar a crear", subrayó Buitrago, que defendió la necesidad de construir una comunidad de abogados y abogadas de empresa capaz de compartir buenas prácticas, generar criterio, detectar tendencias y construir una voz común dentro del Colegio.

En este sentido, la copresidenta de la Sección de Abogacía de Empresa del ICAM, Elia Esteban, destacó la importancia de ese apartado del nuevo portal, concebido como una vía directa de comunicación con los profesionales 'in-house'.

"Queremos que este espacio esté abierto a las consultas, inquietudes y propuestas de todos los abogados y abogadas de empresa. La sección debe construirse escuchando activamente a quienes ejercen desde dentro de las organizaciones y dando respuesta a sus necesidades reales", ha señalado.