El ICAM reúne a expertos para analizar el impacto de la IA y los datos sanitarios en el Derecho

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MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El IV Congreso de Derecho Sanitario del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha reunido desde este jueves en Madrid a juristas, profesionales sanitarios, académicos y responsables públicos para analizar el impacto de la Inteligencia Artificial, el Espacio Europeo de Datos Sanitarios y la medicina personalizada.

Según ha informado el Colegio de la Abogacía de Madrid en un comunicado, el diputado segundo del ICAM, José Ramón Couso, ha dado la bienvenida a los asistentes en nombre de la Junta de Gobierno y ha destacado la consolidación del congreso como foro de diálogo entre juristas y profesionales sanitarios.

Durante su intervención, Couso ha subrayado el compromiso del Colegio con la especialización jurídica y la colaboración entre disciplinas en un contexto de transformación tecnológica, social y sanitaria, y ha señalado que el desarrollo del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, la implantación de la inteligencia artificial y el avance hacia enfoques como One Health exigen reforzar la seguridad jurídica.

Asimismo, ha advertido de que profesionales sanitarios, centros asistenciales y operadores jurídicos deben contar con garantías en un entorno cada vez más digitalizado, globalizado e interconectado.

Por su parte, la presidenta de la Sección de Derecho Sanitario del ICAM, Esperanza Marcos, ha defendido durante la apertura que el sector sanitario afronta un cambio de paradigma impulsado por la Gen-IA agéntica, el big data sanitario y nuevos modelos de atención médica basados en la información. "Nos encontramos en un momento histórico donde la medicina ha dejado de ser una disciplina puramente biológica para convertirse en una ciencia de datos", ha afirmado.

Marcos ha explicado que la medicina evoluciona hacia un modelo basado en la denominada medicina 5P --personalizada, predictiva, preventiva, participativa y poblacional-- apoyada en tecnologías capaces de procesar grandes volúmenes de información clínica, y ha considerado que esta transformación obliga a repensar categorías del Derecho Sanitario en ámbitos como la responsabilidad profesional, la protección de datos o el uso de inteligencia artificial en decisiones clínicas.

Además, ha señalado que la transformación digital debe entenderse como una herramienta al servicio de los derechos fundamentales y ha destacado la relevancia del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, la historia clínica electrónica interoperable y la inteligencia artificial generativa.

En relación con el uso del dato, el viceconsejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Manuel Pérez Gómez, ha indicado que la transformación digital es uno de los principales retos del sistema sanitario y ha recordado la aprobación del Plan Estratégico de Salud Digital 2026-2027, dotado con 336 millones de euros.

Pérez Gómez ha puesto el foco en el proyecto Madrid Health Data Space, que integra más de 13 millones de registros procedentes de 400 fuentes y representativos de más de ocho millones de ciudadanos, y ha explicado que su objetivo es convertir la información sanitaria en conocimiento útil para mejorar la atención, optimizar recursos y acelerar la investigación biomédica.

Asimismo, ha destacado el potencial del uso secundario del dato sanitario, basado en información anonimizada para investigación e innovación. "El verdadero salto de valor no solamente se produce en la atención al paciente, sino también en el uso secundario del dato", ha señalado.

Por otro lado, la directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Pilar Jimeno Alcalde, ha subrayado que el sector atraviesa una transformación regulatoria marcada por el Reglamento de Inteligencia Artificial y el despliegue del Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud.

"En este año 2025 hemos vivido un 'tsunami' normativo y de avances en este aspecto", ha afirmado Jimeno, quien ha defendido que el principal desafío es acompasar el desarrollo tecnológico con la protección de derechos fundamentales como la salud, la integridad física, la privacidad y la dignidad de los pacientes.