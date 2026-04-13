Colegio de Abogados de Madrid.- Madrid acogerá el 16 y 17 de abril el Congreso Internacional de Derecho Bancario del ICAM

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MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Madrid acogerá el 16 y 17 de abril la sexta edición del Congreso Internacional de Derecho Bancario del ICAM, una cita que supone uno de los principales foros de debate para analizar los grandes desafíos jurídicos y financieros del sector bancario y financiero, ha informado el Colegio en un comunicado.

Durante dos jornadas, en encuentro reunirá a especialistas, representantes institucionales, magistrados, académicos, abogados del sector y profesionales de la banca.

En el encuentro se abordarán asuntos clave como la regulación bancaria, la inteligencia artificial y la digitalización, las monedas digitales, el gobierno corporativo, las novedades legislativas y jurisprudenciales y las finanzas responsables.

Por la relevancia y actualidad de los asuntos que se abordarán y por la solvencia y experiencia de los penalistas y conferenciantes, el congreso constituye una cita de algo interés informativo para los medios, en un momento de plena transformación del sistema financiero.