El decano del ICAM se reúne con abogados madrileños para conocer sus necesidades antes de la apertura de Año Judicial

Archivo - El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón - ICAM - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, ha compartido este jueves una jornada con la abogacía madrileña visitando distintas sedes judiciales y despachos para conocer sus necesidades y prioridades en el marco de la apertura del nuevo Año Judicial.

La jornada ha comenzado en la capital donde el decano ha mantenido un encuentro con los responsables de Écija, una firma especializada en economía digital e innovación. Durante la visita, Eugenio Ribón se ha interesado por los desafíos en este ámbito y, a su vez, ha trasladado la vocación del ICAM "por contribuir al avance de la profesión en este ámbito", según recoge el colegio profesional en un comunicado.

Por parte de Écija han participado en la reunión el socio director, Alejandro Touriño, y los socios de litigación y arbitraje, Librado Loriente, Margarita Soto, Fabio Virzi, Jose María Abella y Javier López,

Touriño ha destacado del encuentro que para Ecija siempre es "un privilegio recibir al Decano del ICAM y poder compartir de primera mano los importantes retos que afronta la". "La cercanía y la escucha activa del Colegio son fundamentales para avanzar en una profesión más innovadora, competitiva y, sobre todo, más cercana a las necesidades de la ciudadanía", ha señalado.

Posteriormente, se ha desplazado a las sedes judiciales de Plaza de Castilla, donde ha podido dialogar con profesionales que ejercen a diario en este núcleo de gran actividad jurídica, y con la jueza decana, María Jesús del Barco.

VISITA A LA ABOGACÍA METROPOLITANA CON EL ALCALDE DE MÓSTOLES

La jornada ha finalizado en Móstoles, con la visita a la Delegación Sur del ICAM donde ha estado acompañado por el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y el teniente de alcalde, Alberto Rodríguez, al despacho Hachi Abogados ubicado en esta localidad, en una oportunidad "para compartir impresiones y seguir estrechando la colaboración institucional en beneficio de la ciudadanía y de la justicia".

Con estas visitas, el ICAM quiere reforzar "su compromiso de cercanía y apoyo a la abogacía madrileña, impulsando una comunicación directa que permita identificar las necesidades del ejercicio profesional y acompañar a la profesión en el inicio de un nuevo curso judicial".

"Queremos estar al lado de la abogacía en su día a día, conocer sus realidades y trabajar conjuntamente para dar respuesta a los retos de la profesión", ha subrayado Eugenio Ribón.