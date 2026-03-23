La diputada del ICAM Teresa Mínguez asume la vicepresidencia de ECLA para "reforzar la voz de la abogacía de empresa"

Teresa Mínguez, nueva vicepresidenta de ECLA. - ICAM

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) responsable de Relaciones Internacionales, Teresa Mínguez, ha asumido la vicepresidencia de la European Company Lawyers Association (ECLA), organización que agrupa a más de 78.000 abogados de empresa de 25 países, con el objetivo de "reforzar su papel en los debates regulatorios y económicos de la Unión Europea".

Así lo ha detallado el ICAM en una nota de prensa, en la que ha señalado que la incorporación de Mínguez sitúa a la abogacía madrileña en uno de los espacios donde se define el papel de los departamentos jurídicos en la gobernanza empresarial europea, en un contexto marcado por la complejidad regulatoria, la presión geopolítica y la transformación tecnológica.

Mínguez ha afirmado que ECLA desempeña un papel "único" y "esencial" en la construcción de una voz "sólida" y orientada al futuro para la abogacía de empresa en Europa. Asimismo, ha subrayado que los abogados de empresa han dejado de ser únicamente asesores jurídicos para convertirse en "socios estratégicos" en ámbitos como la gestión de riesgos, la sostenibilidad, la innovación y la resiliencia organizativa.

En este sentido, su mandato se orienta a reforzar la capacidad de interlocución de la abogacía de empresa en el ámbito europeo, así como a consolidar a ECLA como actor relevante en los debates regulatorios que afectan al funcionamiento de las compañías y al Estado de derecho en el ámbito económico.

Además, ha planteado avanzar hacia una mayor conexión entre los abogados de empresa europeos, facilitando el intercambio de conocimiento y buenas prácticas entre jurisdicciones y sectores, e impulsar la evolución de la función jurídica interna hacia estándares más exigentes en gobernanza, liderazgo ético e innovación.

Este enfoque se enmarca en la revisión de la hoja de ruta estratégica de la organización con horizonte 2030, abordada en la Asamblea General celebrada la pasada semana en Varsovia. Mínguez ha mostrado su compromiso con promover un modelo de liderazgo "colaborativo" en ECLA, apoyado en la trayectoria de la asociación y orientado a definir su futuro.

Por su parte, la presidenta de ECLA, Stephanie Fougou, ha destacado que la incorporación sitúa a la organización en una posición "óptima" para actuar como una voz "fuerte" y "unificada" de la profesión en Europa.

En la misma línea, el secretario general, Marcus M. Schmitt, ha señalado que el nombramiento refuerza el compromiso de aportar mayor valor a la comunidad jurídica corporativa en un contexto marcado por los desafíos de la inteligencia artificial y la evolución del estatuto profesional.

Mínguez es Executive Legal Director & General Counsel de Porsche Ibérica y miembro de su comité de dirección, con más de 25 años de experiencia internacional en gobernanza, regulación y operaciones corporativas, además de su participación en el consejo de ACC Europe y en foros internacionales sobre transformación de la función legal.