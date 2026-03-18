Expertos del ámbito institucional, tecnológico y empresarial abordarán mañana en el ICAM el impacto de la IA

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MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Expertos del ámbito institucional, tecnológico y empresarial abordarán mañana en el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) el impacto de la inteligencia artificial, ha informado el Colegio en un comunicado.

Para analizar estas cuestiones, las Secciones TIC y de Derecho del Turismo del Colegio celebrarán este jueves la jornada 'Algoritmos, biometría y precios dinámicos: el nuevo derecho del turismo digital'.

La sesión será presentada por Ana Buitrago, diputada tercera de la Junta de Gobierno del Colegio, y contará con la participación de especialistas del ámbito jurídico, regulatorio y empresarial vinculados al sector turístico y tecnológico.

En el primer bloque, dedicado a 'IA, datos y turismo: principales riesgos regulatorios', intervendrán David Villaverde, abogado del Estado en la Secretaría de Estado de Turismo, y Alberto Quintana Daimiel, abogado del Estado y jefe en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA).

El segundo bloque abordará el impacto de la biometría, el revenue management y la personalización algorítmica, con la participación de Alejandro Touriño, presidente de la Sección TIC del ICAM, y Carlos Ulecia, copresidente de la Sección de Derecho del Turismo.

La jornada concluirá con una mesa redonda sobre 'Gobernanza jurídica y responsabilidad en el turismo digital', moderada por Juan Carlos Alfonso, copresidente de la Sección de Derecho del Turismo, en la que participarán Ana Regidor, jefa de privacidad de Amadeus; Mariana García Fernández de Mesa, general counsel de Accor; y Patricia Miranda, de Ouigo;.