El ICAM advierte de que el nuevo Reglamento de Justicia Gratuita puede dejar peor retribuidos los asuntos más complejos

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MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha advertido este jueves de que el nuevo Reglamento de asistencia jurídica gratuita no resuelve el problema de las bajas retribuciones del Turno de Oficio y puede incluso reducir los ingresos de los abogados en determinados procedimientos de especial complejidad, pese a introducir mejoras en los baremos y adaptar el sistema de cálculo al expediente judicial electrónico.

La reforma introduce algunas correcciones que el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) considera "necesarias, especialmente en los procedimientos penales de especial complejidad y en la adaptación de los baremos al expediente judicial electrónico", informa el ICAM.

Sin embargo, el Colegio advierte de que esas mejoras no van acompañadas de una revisión económica suficiente y pueden quedarse muy lejos de compensar el trabajo que exigen los asuntos de mayor dificultad.

"Han conseguido la cuadratura del círculo: aparentemente se mejora el baremo y, sin embargo, en determinados asuntos podemos terminar cobrando menos", afirma desde el ICAM el diputado de la Junta de Gobierno responsable de Justicia Gratuita, Juan Manuel Mayllo.

A juicio del decano, Eugenio Ribón, la reforma vuelve a poner de manifiesto el principal problema del sistema: "Se reconoce que determinados procedimientos requieren una especial dedicación, pero después esa complejidad no encuentra una correspondencia adecuada en la retribución".

"Correcciones necesarias, pero sin una revisión económica de fondo Uno de los cambios introducidos por el Real Decreto afecta precisamente a los procedimientos penales de especial complejidad", señala.

Según el ICAM, el nuevo anexo establece un módulo específico de 600 euros, tanto para estos asuntos con carácter general como para los tramitados ante la Audiencia Nacional, y prevé complementos adicionales en función del volumen del procedimiento, las comparecencias y la duración de la vista.

La reforma modifica también la forma de medir ese volumen de trabajo. Frente al anterior sistema basado en el número de folios, el Reglamento pasa a utilizar los "acontecimientos" del expediente electrónico.

Con ello se corrige una disfunción que el ICAM había denunciado: en una Justicia crecientemente digitalizada, vincular parte de la compensación al número de páginas hacía difícil trasladar el baremo a la realidad de los actuales expedientes judiciales.

Para el Colegio, ambas modificaciones avanzan en la dirección adecuada, pues se reconoce de forma específica la especial complejidad de determinados procedimientos y se adapta el criterio de cómputo al funcionamiento real del expediente digital.

El problema está en las cantidades asignadas a esos conceptos.

"Cambiar los folios por acontecimientos corrige un problema técnico, pero no resuelve el problema económico". Con estas cuantías, muchos asuntos de especial complejidad siguen estando claramente infrarretribuidos", señala el diputado responsable de Justicia Gratuita del ICAM, Juan Manuel Mayllo.

La publicación del Real Decreto no es algo nuevo, sino cumplir con un acuerdo de febrero de 2026 entre el Ministerio de Justicia y el CGAE para tramitar la reforma y tramitación urgente del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.

LA AUDIENCIA NACIONAL, EJEMPLO DEL DESAJUSTE

El ICAM considera que el efecto del nuevo sistema se aprecia especialmente bien en los procedimientos de especial complejidad tramitados ante la Audiencia Nacional.

El Reglamento fija para estos asuntos un módulo de 600 euros y añade 32,15 euros por cada 250 acontecimientos del expediente, además de los complementos que puedan corresponder por comparecencias y días de vista.

Mayllo pone como ejemplo los procedimientos de narcotráfico. Según explica el diputado del ICAM, estos asuntos pueden moverse habitualmente entre 2.000 y 3.000 acontecimientos, mientras que algunos procedimientos excepcionales, como determinados asuntos vinculados a la Fiscalía Europea, pueden superar ampliamente los 10.000.

"Un procedimiento de especial complejidad ante la Audiencia Nacional parte ahora de 600 euros y se pagan 32 euros por cada 250 acontecimientos. Hay procedimientos excepcionales, por ejemplo algunos vinculados a la Fiscalía Europea, que pueden superar los 10.000 acontecimientos, pero un procedimiento de narcotráfico ante la Audiencia Nacional puede moverse entre 2.000 y 3.000 acontecimientos. Al final estamos hablando de asumir un asunto de enorme complejidad por menos de 1.000 euros brutos", señala.

Tomando únicamente como referencia el módulo base y el complemento por acontecimientos, un procedimiento situado en ese rango alcanzaría entre 857,20 y 985,80 euros brutos, sin contar, en su caso, otros complementos por comparecencias o duración de la vista.

Según advierte el Colegio, el cambio de criterio tampoco garantiza que el profesional vaya a percibir más que con el sistema anterior, ya que determinados procedimientos podían obtener una compensación superior cuando el cálculo adicional se realizaba en función de los folios. Baremos todavía muy alejados del trabajo real La crítica del ICAM, no obstante, va más allá de los procedimientos de especial complejidad.