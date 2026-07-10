El ICAM conmemora este viernes el Día de la Justicia Gratuita con una campaña en los autobuses de Madrid

Archivo - Fachada de la sede del ICAM - ICAM - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) celebrará este viernes el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio con la presentación de una campaña conmemorativa de los 30 años de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita en los autobuses urbanos de la capital.

La iniciativa busca acercar a la ciudadanía el valor social del Turno de Oficio y reconocer la labor de los abogados que garantizan el derecho de defensa, según ha informado el ICAM en un comunicado. De esta manera, se pretende destacar una norma esencial para asegurar el acceso a la justicia en condiciones de "igualdad" .

El acto de presentación tendrá lugar a las 9.30 horas en Plaza de Castilla, junto a la sede judicial. El decano del ICAM, Eugenio Ribón; el diputado responsable del Turno de Oficio, Juan Manuel Mayllo; y el consejero delegado de EMT Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, presentarán uno de los autobuses rotulados que realizará un trayecto especial hasta la sede colegial en la calle Serrano. Esta campaña permanecerá activa durante el verano en algunas de las líneas más emblemáticas de la ciudad.

Con ello, se busca llevar al espacio público un mensaje de reconocimiento a la abogacía de oficio y defender un servicio público "esencial" para una justicia "accesible", "igualitaria" y "efectiva" .

ACTO INSTITUCIONAL

Asimismo, el ICAM celebrará a las 12 horas un acto institucional en el patio de su sede donde se rendirá homenaje a los profesionales y se abordarán los retos de la asistencia jurídica gratuita.

El evento contará con la participación del exministro Juan Alberto Belloch, impulsor de la primera ley en España, quien recibirá la Encomienda de la Hermandad en reconocimiento a su contribución institucional.

Durante la jornada también se entregarán diplomas a los colegiados con más de 45 años de permanencia en el servicio y se otorgarán los premios del concurso de relatos 'Con vocación de oficio'. Con estos actos, el Colegio busca "fortalecer la confianza de la ciudadanía mediante un servicio público esencial para el Estado de Derecho.