El ICAM estrena un nuevo foro tecnológico para analizar el futuro de la abogacía ante el avance de la IA

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MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) reunirá el próximo jueves a destacados especialistas del ámbito jurídico y tecnológico en el I Foro Tecnológico ICAM bajo el lema 'El futuro de la abogacía empieza aquí'.

El encuentro propone "mirar más allá de los cambios inmediatos para analizar cómo evolucionarán los servicios legales, la organización de los despachos y la relación con los clientes en un escenario marcado por la incorporación creciente de nuevas tecnologías."

Con ese horizonte, los participantes abordarán tanto el impacto que ya está teniendo la inteligencia artificial en el trabajo jurídico como las transformaciones que pueden producirse durante los próximos años en los modelos de prestación de servicios, ha detallado el Colegio en un comunicado.

El debate prestará también atención a las capacidades y conocimientos que necesitarán los profesionales para desenvolverse en una abogacía cada vez más condicionada por la tecnología.

En esta reflexión participarán David Hurtado, Innovation Lead en Microsoft España; Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado y profesor de Derecho Digital en la Universidad Carlos III de Madrid; Eladio Alcázar, Head of Justicia en NTT DATA IBBIOL (Iberia, Organismos Internacionales y Latam); Alejandro Touriño, socio director de ECIJA y presidente de la Sección TIC del ICAM y Laura Barrios, subdirectora del Grupo Tirant Lo Blanch.

La conversación estará moderada por la periodista Verónica Sanz. El encuentro será inaugurado por el decano del ICAM, Eugenio Ribón, y se enmarca en la línea de trabajo que el Colegio viene desarrollando en los últimos años para anticipar el impacto de la transformación tecnológica sobre la profesión y la Justicia.

En 2023, el ICAM lanzó su hoja de ruta en materia de inteligencia artificial; en 2024, presentó la estrategia ICAM Avanza hacia la Abogacía del Futuro y el Decálogo de Derechos de la Abogacía ante la Justicia Digital; en 2025, publicó su primera guía sobre inteligencia artificial aplicada a la abogacía; y en 2026, dio a conocer el primer estudio sobre Justicia digital y abogacía.