El ICAM inicia en Argentina su nueva agenda iberoamericana para reforzar alianzas jurídicas, académicas y profesionales

Decano del ICAM, Eugenio Ribón. - ICAM

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) inicia este jueves en Argentina el despliegue de su nueva agenda iberoamericana, una estrategia dirigida a reforzar su presencia institucional y académica en América Latina mediante alianzas directas con universidades, colegios de la abogacía, instituciones jurídicas y organismos regionales.

La primera parada es La Plata, donde el decano del ICAM, Eugenio Ribón, participa este jueves en la sesión plenaria de apertura de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, organizada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Real Academia Española, según informa el Colegio.

La cita abre un recorrido que llevará al Colegio durante los próximos días por Argentina, Uruguay y Chile, con actividades en La Plata, Montevideo, Córdoba y Santiago de Chile.

El viaje supone la puesta en práctica sobre el terreno de la nueva estrategia iberoamericana del ICAM, orientada hacia una relación más directa y operativa con los principales actores jurídicos de la región.

El objetivo es "avanzar desde la interlocución institucional hacia proyectos concretos de cooperación profesional, colaboración formativa y generación de conocimiento compartido".

La elección de La Plata como punto de partida incorpora además uno de los ejes que el Colegio considera esenciales para mejorar la relación entre la Justicia y la ciudadanía: la necesidad de que las normas, las resoluciones y las comunicaciones jurídicas puedan ser comprendidas por las personas a las que afectan.

COMPRENDER LA JUSTICIA PARA PODER EJERCER LOS DERECHOS

Durante su intervención en la Convención, Ribón situará el lenguaje claro más allá de una cuestión de estilo o simplificación terminológica.

Para el decano, se trata de una condición necesaria para que los ciudadanos conozcan sus derechos, comprendan las decisiones que les afectan y sepan cómo actuar frente a ellas.

"Si el ciudadano tiene el deber de conocer la ley, los poderes públicos tienen el deber de hacerla comprensible", sostiene Ribón, que reivindica el derecho a comprender como parte de una Justicia verdaderamente accesible. Esa exigencia alcanza tanto a las instituciones como a la propia profesión: "Nadie debería necesitar un abogado para entender una notificación; sí para defenderse cuando sus derechos están en juego".

El decano advierte, en este sentido, de que claridad y precisión jurídica deben avanzar juntas. Una explicación sencilla que omita información esencial puede ser tan perjudicial como una comunicación técnicamente rigurosa que el destinatario no consiga entender.

Por ello, propone someter las resoluciones y escritos jurídicos a tres preguntas elementales: si la persona sabe qué se ha decidido, entiende por qué y conoce qué puede hacer a continuación y de cuánto tiempo dispone.

Esta visión incorpora también la accesibilidad. A partir de la experiencia del ICAM en la formación de profesionales que acompañan a personas con discapacidad en los procesos judiciales, Ribón plantea que el derecho a comprender tiene una segunda vertiente: el derecho a ser entendido.

Quien comparece ante un tribunal, señala, debe poder seguir lo que sucede, pero también disponer de las condiciones necesarias para expresarse y ser comprendido. La inteligencia artificial introduce, además, nuevos desafíos.

El decano llama la atención sobre el riesgo de confundir una respuesta aparentemente sencilla con una respuesta jurídicamente correcta: las herramientas automatizadas pueden generar explicaciones comprensibles en segundos y, al mismo tiempo, equivocarse en aspectos decisivos como un plazo, una excepción o el alcance de un derecho.

LA DIMENSIÓN IBEROAMERICANA REFUERZA ESTE PLANTEAMIENTO.

Para el ICAM, compartir una lengua y una amplia tradición jurídica común ofrece una base privilegiada para intercambiar experiencias y avanzar hacia prácticas que permitan que las instituciones se entiendan mejor entre sí y que los ciudadanos comprendan mejor a las instituciones.

"La ignorancia de la ley seguirá sin excusar su cumplimiento, y así debe ser. Pero después de Lima, y espero que también después de La Plata, podremos decir con la misma firmeza que la oscuridad de la ley tampoco excusa a quien la escribe", concluye Ribón.

ALIANZAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES

Tras la Convención, la agenda institucional del ICAM en territorio argentino continuará con una reunión institucional en la Universidad Nacional de La Plata con su presidente, Fernando Tauber, y la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Valeria Moreno.

En el encuentro está prevista la firma de un convenio de colaboración con la Universidad y de un memorando de entendimiento con la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Salud (AIDAS). Posteriormente, el decano será recibido por la presidenta del Colegio de Abogados de La Plata, Marina Mongiardino.

Estos encuentros forman parte del propósito del ICAM de construir alianzas académicas y profesionales estables en América Latina, facilitar el intercambio de conocimiento y generar nuevas vías de cooperación entre la abogacía madrileña y las instituciones jurídicas de la región.

Tras La Plata, la agenda continuará en Montevideo, donde está prevista una reunión con el director de la Secretaría del Mercosur, Jimmy Voss Donamarí, y un encuentro con el Colegio de Abogados de Uruguay; en Córdoba, con actividades académicas y profesionales; y , posteriormente en Santiago de Chile, con reuniones con universidades y representantes de la abogacía chilena.

El recorrido abre así una nueva fase de la proyección iberoamericana del ICAM, como una agenda de cooperación que el Colegio continuará desarrollando durante los próximos meses mediante iniciativas jurídicas, académicas y profesionales en ambos lados del Atlántico.