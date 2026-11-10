El ICAM reclama una estrategia de Estado para reforzar la seguridad y garantizar el futuro de Ceuta y Melilla

El decano del ICAM, Eugenio Ribón. - ICAM

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Políticos, juristas y diplomáticos han reclamado este martes una estrategia de Estado para reforzar la seguridad de Ceuta y Melilla, revisar los instrumentos jurídicos de respuesta ante situaciones excepcionales, superar las limitaciones competenciales de ambas ciudades y garantizar una mayor implicación de la Unión Europea en su protección.

Así lo han defendido durante el Foro Justicia ICAM, organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), en el que se han abordado los desafíos constitucionales, geopolíticos y sociales de las dos ciudades autónomas, así como las deficiencias que, a juicio de los participantes, puso de manifiesto la crisis fronteriza de Ceuta del pasado julio.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha reclamado que se clarifique expresamente la cobertura de Ceuta y Melilla por el artículo 5 de la OTAN, relativo a la defensa colectiva, al considerar que la delimitación territorial del artículo 6 del Tratado del Atlántico Norte aconseja precisar la aplicación de estas garantías. "La solidaridad de socios y aliados debe traducirse en certezas", ha subrayado.

Ribón ha vinculado la protección de la soberanía con la defensa del Estado de derecho y los derechos fundamentales y ha defendido que la seguridad de ambas ciudades no puede limitarse al control de las fronteras, sino que debe traducirse también en instituciones sólidas, servicios públicos y oportunidades para sus habitantes. "La mejor defensa de Ceuta y Melilla es garantizar que sus ciudadanos tengan futuro", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que los Estatutos de Autonomía de 1995 reconocen expresamente a ambas ciudades como parte integrante de la Nación española y ha apelado a los principios constitucionales de unidad y solidaridad para garantizar los mismos derechos y oportunidades a sus ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia.

"La españolidad de Ceuta y Melilla no es una cuestión de proximidad geográfica, sino de historia, de Derecho y, especialmente, de ciudadanía", ha señalado.

DEZCALLAR PLANTEA CUATRO MEDIDAS

Por su parte, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y exembajador de España en Marruecos, Jorge Dezcallar, ha advertido de que la crisis de Ceuta no puede entenderse únicamente como un fenómeno migratorio, sino como una crisis política, social, económica y de seguridad que evidenció deficiencias en la capacidad de respuesta del Estado.

Dezcallar ha señalado que existen indicios de una implicación de Marruecos en el origen de los acontecimientos o en su aprovechamiento posterior y ha criticado que el Estado no asumiera desde el primer momento el control de una situación que superaba ampliamente la capacidad de respuesta de la ciudad.

El diplomático ha defendido combinar la cooperación con Marruecos con una posición de mayor firmeza. "La política de apaciguamiento con Marruecos no funciona", ha afirmado, al considerar que las concesiones españolas sobre el Sáhara Occidental no han eliminado las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla.

Para evitar que se reproduzcan situaciones similares, ha planteado cuatro líneas prioritarias de actuación: reforzar las fronteras, adaptar la legislación para responder a episodios de entradas masivas, impulsar un plan integral de desarrollo que proporcione seguridad y perspectivas económicas a ambas ciudades y profundizar en su integración europea. "Un ataque a Ceuta y a Melilla es un ataque a Europa", ha afirmado, al reclamar una mayor implicación de los socios comunitarios.

Asimismo, ha advertido de que el auge de la extrema derecha europea favorece posiciones contrarias a una mayor integración comunitaria y puede debilitar la capacidad de respuesta conjunta de Europa ante los desafíos de seguridad. También ha instado a España a aprovechar los próximos años para reforzar la situación de ambas ciudades y hacerla "absolutamente inatacable".

MELILLA PIDE MÁS COMPETENCIAS Y CEUTA ALERTA DE LA PRESIÓN SOBRE SUS SERVICIOS

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha reclamado desarrollar plenamente el Estatuto de Autonomía de la ciudad para superar las limitaciones competenciales que, a su juicio, dificultan su desarrollo económico y su capacidad de gestión.

Imbroda ha señalado que los estatutos de 1995 dejaron a Ceuta y Melilla con un margen de actuación inferior al de las comunidades autónomas y ha citado como ejemplo las dificultades para tramitar modificaciones urbanísticas sin intervención de la Administración central.

Por ello, ha defendido desarrollar el actual Estatuto de Autonomía sin necesidad de aprobar uno nuevo, con el objetivo de reducir los obstáculos administrativos y mejorar la capacidad de respuesta institucional.

En relación con la crisis fronteriza de julio, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de falta de previsión, decisión y firmeza, y ha cuestionado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dispusieran de instrucciones claras para responder a una entrada masiva de personas. También ha reclamado adaptar los instrumentos legales ante situaciones excepcionales y reforzar la posición diplomática española frente a Marruecos.

En el ámbito económico, ha defendido reducir la dependencia comercial de Melilla respecto al país vecino y estudiar una mayor integración en las instituciones europeas y su posible incorporación a la unión aduanera, siempre que se preserven las ventajas fiscales de su régimen económico especial.

Por su parte, el director general de Presidencia del Gobierno de Ceuta, Alfonso Conejo Rodríguez, ha alertado de la presión extraordinaria que soportan los servicios públicos de la ciudad como consecuencia de la crisis y ha reclamado una respuesta más eficaz por parte del Estado.

Conejo ha explicado que se han habilitado 28 campamentos y recursos de acogida y ha destacado el incremento de las necesidades de asistencia jurídica a las personas extranjeras. En concreto, el Turno de Oficio de Extranjería ha pasado de contar habitualmente con tres profesionales a más de treinta, que prestan servicios de guardia con una frecuencia aproximada de una cada dos días.

Según los datos expuestos durante el foro, Ceuta supera actualmente en un 12.600 por ciento su capacidad ordinaria de acogida, mientras que las llamadas al 112 por emergencias han aumentado un 414 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

El representante ceutí ha cuestionado que las administraciones responsables de la seguridad nacional utilizaran todos los instrumentos jurídicos disponibles para responder a los acontecimientos y ha criticado que las primeras actuaciones se articularan mediante juntas locales de seguridad, que considera insuficientes para afrontar una situación excepcional. También ha puesto en duda el tiempo transcurrido hasta la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional.

Conejo ha expresado además su preocupación por el sentimiento de abandono que, según ha señalado, persiste entre los ciudadanos de Ceuta y por el desencanto de los jóvenes hacia la Unión Europea. "Yo tengo confianza en Europa, sinceramente. Creo que el que nos ha fallado ha sido nuestro Estado, más que Europa", ha manifestado.

EL DECANO DE LA ABOGACÍA MELILLENSE HABLA DE *GUERRA HÍBRIDA*

Desde el ámbito jurídico, el decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda Ortiz, ha rechazado que los acontecimientos registrados en Ceuta puedan calificarse únicamente como una crisis migratoria. "Aquello fue una invasión en un acto de guerra híbrida", ha afirmado, al atribuir a Marruecos una actuación hostil contra la soberanía española.

Imbroda ha criticado que se recurriera inicialmente a mecanismos ordinarios de coordinación y que la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional llegara aproximadamente un mes después de los acontecimientos.