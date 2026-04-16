El ICAM reúne a reguladores, juristas y economistas en su VI Congreso Internacional de Derecho Bancario

Archivo - El decano del ICAM interviene en el Congreso de Derecho Bancario del ICAM - ICAM - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha inaugurado este jueves el VI Congreso Internacional de Derecho Bancario, una cita que convierte a Madrid en punto de encuentro de referencia para analizar los grandes cambios que están redefiniendo el sistema financiero, ha informado el Colegio en un comunicado.

Durante dos días, más de medio centenar de expertos abordarán los principales retos regulatorios, tecnológicos y jurídicos en un contexto marcado por la digitalización, la innovación financiera y la creciente complejidad normativa.

La apertura del Congreso ha contado con la presentación a cargo de Eugenio Ribón, Decano del ICAM; Esther Mocholí, Diputada responsable de Secciones; y José Ramón Couso, Diputado 2º de la Junta de Gobierno, presidente de la Sección de Derecho Bancario y director del Congreso.

A continuación, ha tenido lugar la inauguración oficial, en la que han intervenido José García Alcorta, jefe de la División de Regulación General del Departamento de Regulación del Banco de España; Carmen Martín, Viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid; y Amelia Pérez, Decana del Colegio de Economistas de Madrid, poniendo de relieve la importancia de este foro como espacio de diálogo entre instituciones, reguladores y profesionales.

"El sector financiero no vive una transformación puntual, sino una transformación permanente". Con esta idea, el Decano del ICAM, Eugenio Ribón, puso el foco en la magnitud de los cambios que atraviesa el sector. A su juicio, fenómenos como la digitalización, la sostenibilidad o la reordenación regulatoria están redefiniendo las reglas del juego.

Ribón advirtió además de que "cuando cambia la forma en que circula el dinero cambia también el marco de confianza sobre el que descansa una sociedad", lo que exige juristas capaces de traducir esa complejidad en seguridad jurídica.

En este contexto, reivindicó el papel del Derecho como herramienta para dar forma, límites y legitimidad a procesos de transformación cada vez más acelerados.

El decano también abordó cuestiones clave como la inteligencia artificial, el gobierno corporativo o la irrupción de nuevas realidades como las monedas digitales y la tokenización de activos.

Sobre la IA, planteó la necesidad de afrontarla con criterio jurídico, atendiendo a aspectos como la responsabilidad, la transparencia o la protección de datos. Asimismo, defendió el buen gobierno corporativo como una pieza esencial para la estabilidad del sistema financiero.

Por su parte, Esther Mocholí destacó el carácter participativo del Congreso y la riqueza de enfoques que confluyen en este foro, mientras que el director del Congreso, José Ramón Couso, subrayó el papel del ICAM como un espacio de diálogo abierto y plural, capaz de reunir a profesionales e instituciones para reflexionar sobre los grandes retos del sector.

Asimismo, el director del Congreso puso en valor la consolidación de esta cita, destacando que esta sexta edición reúne ya a más de un centenar de congresistas, lo que refuerza su condición de foro de referencia en el ámbito del Derecho bancario.

REGULACIÓN, TECNOLOGÍA Y NUEVOS RIESGOS: LAS CLAVES DEL DEBATE

El jefe de la División de Regulación General del Banco de España, José García Alcorta, centró su intervención en los principales retos regulatorios a los que se enfrenta actualmente el sector bancario.

En particular, destacó los desarrollos en el ámbito de la Unión Bancaria, con especial referencia a la regulación prudencial y a la gestión de crisis financieras, así como la ausencia aún de un sistema europeo de garantía de depósitos plenamente integrado.

En sus palabras, "el reto regulatorio es mayúsculo y también las oportunidades que ofrece esta regulación", subrayando la necesidad de seguir avanzando hacia soluciones comunes a nivel europeo.

Asimismo, abordó los desafíos derivados de la innovación tecnológica en los servicios de pago, señalando la dificultad de articular respuestas regulatorias eficaces frente a fenómenos como el fraude o la incorporación de criptoactivos en el sistema financiero.

También hizo referencia a las novedades en materia de crédito, como la futura regulación del crédito al consumo o la incorporación de nuevas figuras como los administradores y compradores de créditos dudosos.

En este contexto, advirtió de la complejidad de adaptar el marco normativo a un entorno en constante evolución, en el que la regulación debe equilibrar innovación, estabilidad y protección del consumidor.

Desde una perspectiva económica, Amelia Pérez puso el foco en un contexto global marcado por la incertidumbre geopolítica y comercial.

En este escenario, destacó la capacidad de adaptación del sistema bancario español y advirtió de los retos que plantean la digitalización, la inteligencia artificial y la transformación del concepto de dinero, subrayando la importancia de la gobernanza y la confianza como pilares del sistema.

Por su parte, la viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Carmen Martín, incidió en la importancia de la seguridad jurídica como base del desarrollo económico.

"Cuando hablamos de reglas claras, hablamos de seguridad jurídica, y cuando existe seguridad jurídica, las empresas pueden planificar, invertir y asumir riesgos con confianza", afirmó.

Martín subrayó además el compromiso de la Comunidad de Madrid con la modernización de la Justicia y la mejora de los medios al servicio de los operadores jurídicos, así como con la simplificación normativa, con el objetivo de construir un entorno más competitivo y atractivo para la inversión y el talento.

SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA Y COMPETITIVIDAD: EL FOCO EN LOS RETOS REGULATORIOS

La primera mesa del Congreso abordó los principales retos regulatorios del sector bancario en un contexto marcado por la necesidad de reforzar la competitividad europea.

Moderada por Ana Lillo, directora de la Asesoría Jurídica del Fondo de Garantía de Depósitos, la sesión reunió a representantes del ámbito institucional, académico y financiero para analizar el impacto de la regulación en el crecimiento y la estabilidad del sistema.

El head of Public Affairs de CaixaBank, Christian Castro, ha asegurado que "las normas y su aplicación son dos caras de la misma moneda que afectan a la competitividad del sector bancario".

"Por ello, creemos que debe abordarse la simplificación y racionalización tanto de la regulación como de la supervisión bancaria, con un alcance amplio en ámbitos como el macro y micro-prudencial, resolución, comercialización o gobierno corporativo, y con el objetivo final de introducir medidas ambiciosas, pero también prácticas, que puedan implementarse en un periodo razonable de tiempo", ha destacado.

Desde la Asociación Española de Banca, Pedro Guerrero subrayó el papel esencial del sector en la financiación de la economía europea, advirtiendo de que "sin una banca realmente competitiva es más difícil tener una economía europea realmente competitiva".

En este sentido, defendió la necesidad de avanzar hacia una regulación más previsible y coherente, así como de reforzar la integración del mercado financiero europeo para mejorar la asignación de recursos y facilitar el crecimiento.

Por su parte, Francisco Uría puso el acento en el problema estructural de crecimiento de la economía europea y en el impacto de la regulación en este contexto.

"En Europa hay sobreregulación, y la hay en todos los sectores", afirmó, advirtiendo de que esta situación actúa como una barrera que dificulta el desarrollo de un verdadero mercado único.

Asimismo, incidió en que el objetivo de la simplificación normativa no es desregular, sino "mejorar la competitividad de la economía europea" y favorecer mejores condiciones de financiación.