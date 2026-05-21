El ICAM sitúa el déficit de vivienda en el centro del debate jurídico y económico sobre la construcción

Decano del ICAM - ICAM

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La inauguración del IV Congreso Nacional de Derecho de la Construcción del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha puesto el foco en el acceso a la vivienda, la falta de oferta residencial y el creciente desequilibrio entre creación de hogares y construcción de nuevas viviendas, ha informado el Colegio en un comunicado.

Se trata de un encuentro que reúne durante dos jornadas a juristas, ingenieros, arquitectos, representantes institucionales y expertos del sector para analizar algunos de los principales retos económicos, regulatorios y tecnológicos vinculados a la construcción y las infraestructuras.

Durante la apertura del congreso, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, advirtió de que España arrastra ya un déficit estructural de vivienda derivado del desfase entre la creación anual de hogares y el ritmo de construcción residencial.

"En España se crean al año en torno a 200.000 hogares, pero se construyen aproximadamente 100.000 viviendas", señaló Ribón, quien alertó de que, de mantenerse esta tendencia, el déficit acumulado podría superar las 800.000 viviendas en 2027.

"El Derecho no coloca ladrillos, pero sí construye -o destruye- certezas: seguridad jurídica, agilidad administrativa, incentivos adecuados y reglas claras para promover un parque de vivienda suficiente y asequible", afirmó el decano del ICAM, que defendió la necesidad de combinar "ambición y realismo" para aumentar la construcción residencial sin expulsar del sistema "a las clases medias y a los jóvenes".

UN DÉFICIT ESTRUCTURAL

En la misma línea, el presidente de la Sección de Derecho de la Construcción e Ingeniería del ICAM, Francisco García-Ortells, situó la vivienda como "el primer gran problema que tiene la sociedad española".

El diagnóstico expuesto durante el congreso apunta a una crisis de vivienda marcada por el desequilibrio estructural entre oferta y demanda, el encarecimiento sostenido de los precios y las crecientes dificultades de acceso para jóvenes y clases medias.

En términos acumulados, el desfase entre creación de hogares y construcción residencial podría elevar el déficit de vivienda hasta el millón de unidades en 2030 si no se acelera el ritmo edificatorio actual.

García-Ortells vinculó además la situación española a una crisis de alcance europeo y recordó que el Parlamento Europeo considera que "el estado de la vivienda en Europa es una crisis estructural generalizada provocada por el gran desajuste que existe entre la oferta y la demanda".

Según los datos expuestos durante la inauguración, el precio de la vivienda en Europa se ha incrementado más de un 55 % en la última década, mientras que el alquiler ha subido entre un 28 % y un 30 %. Entre los factores que explican esta situación figuran el déficit de construcción, el sobreesfuerzo financiero de los hogares, la emancipación tardía de los jóvenes y la presión del alquiler turístico sobre el mercado residencial tradicional en las grandes ciudades. En el caso español, la tensión es aún mayor.

Durante los últimos 15 años, el precio de la vivienda en compraventa se ha incrementado más de un 70 %, mientras que el alquiler ha crecido entre un 30 % y un 35 %. Además, alrededor del 15 % de las familias españolas destinan más del 70 % de sus ingresos a gastos habitacionales y la edad media de emancipación se sitúa ya en torno a los 30 años.

Otro de los datos destacados durante la apertura del congreso fue la creciente dificultad de acceso a la primera vivienda. Según se expuso durante el encuentro, aproximadamente el 50 % de las hipotecas firmadas en el último año y medio habrían correspondido a inversores, mientras que únicamente un 10 % se habrían destinado a compradores de primera vivienda.

Ante esta situación, el ICAM planteó la necesidad de abordar la vivienda desde una perspectiva jurídica y económica integral, capaz de combinar aumento de oferta, colaboración público- privada, seguridad jurídica, agilidad administrativa y protección de garantías.

El congreso dedicará varias mesas redondas a analizar el precio de la vivienda desde dos perspectivas complementarias: los costes de producción y los factores regulatorios, financieros y de mercado que condicionan la oferta residencial.