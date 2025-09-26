Ospina Abogados.- Ospina Abogados obtiene dos premios en los Iberian Lawyer 'Forty under 40'

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El despacho penalista Ospina Abogados, con sede en Madrid, ha obtenido tres nominaciones y dos premios en los Iberian Lawyer 'Forty under 40' con un reconocimiento individual a una de sus socias, la letrada Beatriz Uriarte, abogada experta en delitos sexuales.

Se trata de un certamen que reconoce "a los mejores abogados y equipos legales menores de 40 años de España y Portugal". La ceremonia de entrega de los premios tuvo lugar este jueves en el Hotel VP Madroño y congregó a profesionales de algunos de los despachos más influyentes de la Península Ibérica.

Estos galardones, organizados por Iberian Lawyer, premian el talento joven en distintas áreas del derecho, destacando tanto la excelencia individual como el trabajo en equipo dentro de firmas nacionales e internacionales, ha informado el despacho en un comunicado.

Entre los principales reconocimientos destacó el prestigioso despacho penalista Ospina Abogados. La firma de Juan Gonzalo Ospina cerró la gala con un premio colectivo como 'equipo del año en investigaciones corporativas penales'.

En este categoría se enfrentó a otros letrados destacados como José Antonio Choclán o Ayuela Jiménez. Además, Ospina Abogados obtuvo un reconocimiento individual a una de sus socias, la letrada Beatriz Uriarte, abogada experta en delitos sexuales.

'LAWYER OF THE YEAR'

El premio a 'Lawyer of the Year' fue para Inês Palma Ramalho, del despacho Pérez Llorca, mientras que Gómez Acebo & Pombo fue distinguido como 'Team of the Year'.

En total, se entregaron más de 40 galardones, repartidos entre diferentes categorías jurídicas como arbitraje, derecho bancario, mercado de capitales, energía, fiscalidad, derecho laboral, inmobiliario, propiedad intelectual, fusiones y adquisiciones, y derecho penal económico, entre otros.

Entre los profesionales galardonados en esta edición también destacan Silvia de Paz, de Pérez Llorca, premiada en la categoría de Arbitraje; Alfonso García Freire, de White & Case, en Banca y Finanzas; y Pedro López Dóriga, de Cuatrecasas, reconocido por su labor en Fusiones y Adquisiciones. Natalia Tova, de EY Abogados, recibió el galardón en Derecho Inmobiliario.

Por su parte, Cristina de Santiago Álvarez, de ACT Legal'Spain, fue premiada en la categoría de Defensa en Aviación. En la categoría de equipos, destacaron firmas como Ambar Partners, Clifford Chance, Sérvulo & Associados, Abreu Advogados, Linklaters, Bird & Bird, Andersen in Spain, CMS Portugal, KPMG Abogados y Ashurst.

Los premios Forty under 40 se han consolidado como "una de las principales plataformas de visibilidad a los mejores abogados de la región ibérica". El jurado evaluó criterios como logros profesionales, innovación, liderazgo, impacto social y proyección internacional.