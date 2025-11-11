Pérez-Llorca.- Urtasun advierte al PP que la crisis en Valencia no se arregla quitando a Mazón por Pérez Llorca, su "mano derecha"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una visita a las obras del Palacio de Cristal, a 11 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha advertido al PP que la crisis de gobernabilidad en la Comunidad Valenciana no se arregla quitando al presidente en funciones, Carlos Mazón, por el secretario general de la formación en la comunidad, Juan Francisco Pérez Llorca. De esta forma, ha vuelto a demandar la convocatoria de elecciones anticipadas.

"Con todo lo que ha pasado en Valencia (con la gestión de la dana) la única salida posible es una convocatoria electoral (...) Esto no se arregla cambiando a Mazón uno por Mazón dos, quitando a Mazón y poniendo a su mano derecha", ha manifestado en declaraciones a los medios tras visitar las obras del Palacio de Cristal en Madrid.

Urtasun ha reivindicado que la única solución para la Comunidad Valenciana es llamar a la gente a las urnas para que decida qué gobierno tiene que liderar la reconstrucción tras la dana, por lo que únicamente pide al PP que escuche a la población valenciana.