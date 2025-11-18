Pérez-Llorca.- VÍDEO: Morant: "Pérez Llorca viene a tapar una negligente gestión de la que forma parte"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, atiende a los medios de comunicación en la sede del PSPV-PSOE, a 8 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Morant rechaza las ne - Jorge Gil - Europa Press

La líder del PSPV le acusa de "condenar" a los valencianos "a un nuevo pacto negacionista" y vuelve a pedir elecciones

VALENCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha asegurado que Juan Francisco Pérez Llorca "viene a tapar una negligente gestión de la que forma parte", al haber sido el 'número dos' del jefe del Consell en funciones, le ha acusado de "condenar a los valencianos y valencianas a un nuevo pacto negacionista" y ha vuelto a pedir elecciones en la Comunitat.

Así lo ha indicado tras conocerse que el PP registrará este miércoles en Les Corts la candidatura del secretario general del PPCV y síndic del grupo 'popular' para aspirar a suceder a Mazón, tras más de una semana de negociaciones con Vox para recabar su apoyo a la futura investidura.

Según han confirmado fuentes 'populares' a Europa Press, el PP ha convocado para este miércoles una reunión del grupo parlamentario en la cámara autonómica para registrar la propuesta de Pérez Llorca como candidato a 'president'. El plazo para presentar aspirantes finaliza este mismo miércoles.

Ante este anuncio, Morant ha advertido: "No queremos reemplazamos, lo que queremos es votar y decidir sobre nuestro destino" y ha insistido en que el PP y Vox están condenando a los valencianos a "más dolor y más mentiras" porque "con los mismos políticos y las mismas políticas no se puede obtener otra cosa distinta que repetir la catástrofe".

La líder del PSPV ha recalcado que Pérez Llorca es justo lo que no necesitan los valencianos y valencianas y ha recordado que "es la persona que estuvo en la negociación del 'pacto de la servilleta' del que surgió el gobierno negacionista que ha llevado a una "gestión catastrófica y dramática con 229 muertes" por la dana del 29 de octubre de 2024.

Para Morant, la dimisión de Mazón como presidente del PPCV "es otra dimisión fake" y ha urgido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; al de Vox, Santiago Abascal, a Mazón y a Pérez Llorca "a que plieguen y se vayan". A su juicio, lo que tiene que hacer el 'president' en funciones es "dejar su acta de diputado, dejar de cobrar dinero público y dejar de estar aforado" para ir ante la jueza que investiga la gestión de la dana a declarar.

"La gente lo que queremos es justicia, justicia ante la juez instructora, que le ha pedido a Mazón que vaya a declarar en varias ocasiones, y justicia política", ha concluido.

