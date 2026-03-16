Los 10º Encuentros Bio-Health Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra en Bilbao impulsan la colaboración en sector biosanitario

BILBAO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bilbao acogerá este martes y miércoles la décima edición de los Bio-Health Meetings Nueva Aquitania - Euskadi - Navarra (10RNAEN), un encuentro "estratégico" que reunirá a empresas, investigadoras, emprendedoras e instituciones del sector biosanitario de la Eurorregión para impulsar la colaboración, la innovación y nuevas oportunidades de negocio en salud.

El evento, organizado conjuntamente por Basque Health Cluster, Navarra Health Cluster y Alliance Innovation Santé Nouvelle-Aquitaine, junto con la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra, tiene como objetivo fortalecer el ecosistema bio-health transfronterizo y fomentar proyectos conjuntos entre empresas, centros de investigación y entidades públicas de los tres territorios.

Durante dos jornadas, las participantes podrán asistir a conferencias estratégicas, sesiones de networking y encuentros B2B diseñados para generar nuevas colaboraciones en ámbitos como la biotecnología, las tecnologías médicas o la salud digital.

La agenda del encuentro incluye una conferencia sobre autonomía estratégica en salud, una mesa redonda sobre acceso al mercado y una sesión de 'reverse pitch' con inversoras, en la que distintos fondos presentarán sus áreas de interés y criterios de inversión a las empresas participantes.

Uno de los momentos centrales del evento será la presentación de los proyectos finalistas del Premio Bio-Health Eurorregional, que reconoce iniciativas innovadoras en dos categorías: BioPharma y Health Technologies.

Las empresas seleccionadas presentarán sus proyectos ante el público y el jurado antes de la ceremonia de entrega de premios, en la que se concederán dos galardones de 3.000 euros cada uno a las propuestas más destacadas de la Eurorregión.

Según han destacado sus organizadores, los 10º Bio-Health Meetings se consolidan como "uno de los principales espacios de encuentro para el ecosistema biosanitario del suroeste de Europa, facilitando la conexión entre empresas, investigación e inversión y reforzando el posicionamiento de la Eurorregión como polo de innovación en salud".