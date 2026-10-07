Unas 1.000 explotaciones agrícolas y ganaderas de Bizkaia recibirán ayudas por la sequía dentro de un plan de 2 millones

Archivo - Vacas en montes de Alonsotegi (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia destinará 2 millones de euros a diferentes medidas relacionadas con los efectos que la falta de precipitaciones y las altas temperaturas han tenido este año en el sector primario de Bizkaia.

El plan se ha definido tras las reuniones mantenidas durante los últimos meses con los sindicatos y las asociaciones agrarias, en las que el sector ha trasladado la situación de las explotaciones y sus necesidades. Las medidas han sido acordadas con los sindicatos EHNE Bizkaia y ENBA, Lursail y con asociaciones del sector.

De los 2 millones de euros previstos, 1,5 millones se destinarán a ayudas directas para aproximadamente 1.000 explotaciones agrícolas y ganaderas de Bizkaia. Los otros 500.000 euros se destinarán, entre los presupuestos de 2026 y 2027, a inversiones en montes de utilidad pública y patrimoniales, según ha informado el departamento foral de Medio Natural y Agricultura.

El plan contempla además ayudas para la recuperación de los pastos afectados por la sequía. Estas actuaciones se incorporarán al decreto de inversiones de 2027, aunque podrán ejecutarse durante 2026.

Las ayudas directas se articularán a través de dos líneas, una dirigida a las explotaciones ganaderas y otra a las agrícolas. Cada explotación podrá recibir hasta 7.500 euros por línea de ayuda si cuenta con una persona agricultora a título principal (ATP). La cuantía máxima será de 10.000 euros en el caso de explotaciones que cuenten con más de una persona ATP. El importe que corresponda en cada caso se determinará según los criterios establecidos para cada una de las líneas.

Podrán recibir estas ayudas las explotaciones inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) o en el Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA) del Territorio Histórico de Bizkaia que sean ATP o declaren unos ingresos mínimos de 3.500 euros.

Para establecer las ayudas se ha tomado como referencia el informe elaborado por Lursail sobre las consecuencias de las altas temperaturas y la falta de precipitaciones. Según este análisis, la afección se ha producido de manera similar en el conjunto de Bizkaia, aunque ha tenido una mayor incidencia en la ganadería extensiva, han precisado desde el departamento de Medio Natural y Agricultura.

PAGOS PREVISTOS EN NOVIEMBRE

La Diputación Foral de Bizkaia tramitará las ayudas de oficio, por lo que las explotaciones incluidas no tendrán que presentar inicialmente una solicitud para acceder a ellas.

La institución foral elaborará una propuesta de Orden Foral que se trasladará a las personas beneficiarias. A partir de ese momento dispondrán de un plazo de diez días para presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Una vez realizados los trámites correspondientes, se procederá al pago de las ayudas. La previsión es que las explotaciones comiencen a recibirlas durante el mes de noviembre.

Además de las ayudas directas, el plan incorpora actuaciones relacionadas con la recuperación de los pastos afectados y con las infraestructuras de los montes. La resiembra de pastos se incluirá entre las actuaciones previstas en el decreto de inversiones de 2027, aunque los trabajos podrán realizarse durante 2026, con el objetivo de recuperar las praderas afectadas por la sequía.

Por otro lado, se destinarán 500.000 euros, con cargo a los presupuestos de 2026 y 2027, a inversiones en montes de utilidad pública y patrimoniales destinadas a mejorar sus infraestructuras ante los efectos del cambio climático.