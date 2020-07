Gorrotxategi dice que cuanto Urkullu "se reivindica de izquierdas" da "relevancia a ese eje que cree obsoleto"

BILBAO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha considerado que cuando el Lehendakari, Iñigo Urkullu, "se reivindica de izquierdas", está "dando relevancia a ese eje" que en otras ocasiones ha considerado "obsoleto" y un "anacronismo". Por ello, en el contexto actual, ha considerado "más importante que nunca" que las izquierdas "sean capaces de dejar a un lado lo que les separa y dar al relevancia a lo que nos une" para "ahondar en el gasto público para mantener la economía viva".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Gorrotxategi se ha referido, de esta forma, a las declaraciones del lehendakari y candidato del PNV a la reelección, Iñigo Urkullu, que aseguró no temer que pueda haber una alianza a corto plazo de EH Bildu, Podemos y PSE-EE, y rechazó que estos partidos sean más de izquierdas que la formación jeltzale porque no pueden darle lecciones "de compromiso con los derechos sociales, la redistribución de la riqueza o la cohesión social".

Gorrotxategi ha reconocido que "hay muchas dificultades" para un tripartito de izquierdas porque "existen inercias y mochilas del pasado que dificultan un acuerdo", pero ha destacado que "lo que nos une es muchísimo más, y sobre todo, muchísimo más importante en el contexto a actual en el que nos encontramos y en el que tanto va a determinar que la política que se haga en el gobierno vaya dirigida desde un espectro político o desde el otro".

En su opinión, cuando el Lehendakari "se reivindica como de izquierdas, en primer lugar, está dando relevancia a ese eje del que en otra ocasión ha dicho que es una anacronismo y está obsoleto".

"Cuando el propio Urkullu dice que él hace políticas de izquierdas es que le está dando carta de naturaleza, está reconociendo que existen políticas de izquierdas y de derechas, así que no debe ser tan anacrónico el término y no debe estar tan obsoleto".

A su entender, "eliminar el impuesto sobre las grandes fortunas que durante un tiempo tuvo Gipuzkoa, bajar la presión fiscal en el impuesto de sociedades o privatizar los servicios públicos no son políticas de izquierdas".

La candidata de Elkarrekin Podemos-IU cree que, para la sociedad, "sería un fracaso" que no se diese un tripartito de izquierdas tras las elecciones vascas del 12 de julio porque "en 40 años de democracia que tenemos, la ciudadanía vasca ha votado mayoritariamente de izquierdas, y no hemos sido capaces, las fuerzas políticas vascas no han conseguido conformar un gobierno de izquierdas, y ya sabemos el obstáculo que ha existido hasta ahora".

En ese sentido, ha dicho que "después de diez años de que ETA no existe y no mata, la sociedad está preparada y absolutamente madura como para superar las inercias y mochilas del pasado, y mirar al frente". "Y, ahora, en el contexto actual, más que nunca es importante que las izquierdas sean capaces de dejar a un lado lo que les separa y dar al relevancia a lo que nos une", ha insistido.

No obstante, Gorrotxategi ha dicho que no rechaza acuerdos con el PNV en el Parlamento, porque "los acuerdos tienen que hacerse siempre, porque en eso consiste la política, en acordar entre diferentes, incluso con el PP", pero, según ha señalado, los acuerdos "pueden ser puntuales o alrededor de un programa de gobierno". "Acuerdos con todos, pero cuando hablamos de dar una dirección coherente a la acción de gobierno, entonces el pacto natural es el que enfoca la perspectiva económica de la acción de gobierno", ha indicado.

Sobre el acuerdo presupuestario alcanzado por Elkarrekin Podemos antes de finalizar la legislatura, Gorrotxategi ha dicho que, "más allá de lo que puede abarcar un presupuesto, que es este ejercicio presupuestario, y teniendo en cuenta que el PNV, en cuanto firmó el acuerdo disolvió el Parlamento y se lanzó a unas elecciones, finalizada la vigencia de ese ejercicio presupuestario", a lo que aspira la formación morada es a obtener un presupuesto "mucho más direccionado a nuestra línea política", ya que el acuerdo presupuestario actual "no toca ningún aspecto de la cuestión fiscal".