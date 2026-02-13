La A-15 se cerrará el miércoles por la noche de Andoain a Berastegi por mantenimiento en el túnel de Belabieta

SAN SEBASTIÁN 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera A-15 se cerrará el miércoles por la noche, desde las localidades guipuzcoanas de Andoain a Berastegi, para realizar labores de mantenimiento en Belabieta.

La Diputación foral de Gipuzkoa pretende reparar y reponer algunos sistemas del tubo del túnel que está abierto al tráfico, lo que obliga a cortar el tránsito viario en ambos sentidos.

La institución foral realiza habitualmente tareas de mantenimiento y actualización en las instalaciones de la A-15. Algunas de ellas se encuentran en el interior del túnel y para poder realizar su mantenimiento es necesario generar afecciones al tráfico.

La ejecución de las tareas previstas implica el corte del tráfico en un sentido durante una noche de la carretera A-15 destino San Sebastián (Andoain), desde el enlace de Berastegi al de Sorabilla.

El tráfico destino Pamplona no sufrirá ninguna interrupción. El corte se realizará en horario nocturno desde las diez de la noche del miércoles hasta las seis de la mañana del jueves. A partir de las de esa hora se desmontará la señalización provisional y se abrirá al tráfico la totalidad de la A-15. Las tareas de reparación y reposición de las instalaciones incluirán el sistema de protección contra incendios y gestión viaria.

Este corte obligará a los usuarios de la A-15 sentido Donostia (Andoain), a realizar el giro en el enlace de Berastegi, y circular por la GI-2130 hasta Tolosa, en donde podrán incorporarse a la carretera nacional N-I. Finalmente se podrán reincorporar a la A-15 por el enlace de Sorabilla. Se recomienda el uso de la N-I para los vehículos pesados. El sentido hacia Pamplona no sufrirá alteraciones.