La A-15 se cerrará en su tramo guipuzcoano el sábado al mediodía por riesgo de nevadas por debajo de los 700 metros

SAN SEBASTIÁN, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La A-15 se cerrará este sábado al mediodía en ambos sentidos, desde el enlace de Andoain hasta el enlace de Berastegi, en el tramo guipuzcoano, por riesgo de nevadas. La Agencia Vasca de Meteorología-Euskalmet ha anunciado nieve por debajo de los 700 metros desde las 12.00 horas del sábado hasta las 06.00 horas del domingo.

La diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, ha explicado que "el corte de la carretera no se producirá hasta el inicio de la nieve". "El personal de la carretera y los agentes encargados de regular el tráfico acordarán in situ el cierre de la A-15, y para la apertura de procederá de la misma manera: una vez amaine la nieve, se decidirá in situ si se dan las condiciones para abrir la carretera de forma segura. La circulación se desviará a la carretera de Berastegi a Tolosa", ha detallado.

No obstante, durante el tiempo que dure la alerta se prohíbe la circulación de camiones por la carretera GI-2130. Deberán utilizar la N-I o la de Sakana para llegar a Gipuzkoa o salir hacia Navarra. Los vehículos ligeros podrán utilizar la vía de Tolosa a Leitza. La Policía Foral de Navarra y la Ertzaintza colaborarán en la redirección del tráfico.

Oiarbide ha adelantado que "mientras la autopista permanezca cerrada, el número de vehículos aumentará considerablemente en la carretera GI-2130", por lo que se pondrán "todos los medios a nuestro alcance para mantener la vía en las mejores condiciones posibles".

La diputada ha subrayado la importancia de seguir las recomendaciones y evitar, en la medida de lo posible, cualquier tipo de riesgo. "En condiciones meteorológicas muy adversas, es conveniente no coger el coche, y en caso de necesidad imperiosa, comprobar que el vehículo está en buen estado y que dispone del equipamiento adecuado", ha recalcado Oiarbide, y ha añadido que "cuando la carretera está en mal estado, se debe dejar libre el carril izquierdo para que las quitanieves y los vehículos de emergencia puedan realizar sus tareas".

Además, ha señalado que la obra del túnel de Belabieta condiciona la vialidad invernal. "La A-15 es una autovía de montaña que, por su altura, es uno de los puntos más castigados por la nieve. En la situación actual, con el tráfico regulado por bypass, las máquinas para la nieve no podrían funcionar adecuadamente, por lo que se ha decidido cerrar la autovía ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de los usuarios de la A-15. El único tramo que se mantendrá abierto será el comprendido entre Berastegi y Leitza", ha afirmado.

Inmediatamente después de que decaiga la alerta por nieve, y cuando sea posible hacerlo con seguridad, la Diputación Foral de Gipuzkoa abrirá la autopista y restablecerá el tráfico.