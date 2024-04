Gorrotxategi (Elkarrekin Podemos) llama a votar para decidir "cómo será Euskadi los próximos años"

BILBAO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, ha llamado a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, a votar este domingo en las elecciones vascas porque "decidimos cómo será Euskadi los próximos años".

Tras depositar su voto en la escuela pública Zabalarra de Durango, Miren Gorrotxategi ha afirmado que hoy es un gran día para la democracia porque "todos somos iguales, los de arriba, los de abajo, los más jóvenes y los más viejos, todos los votos valen lo mismo", ha subrayado.

En este punto, Gorrotxategi ha animado a "que no decidan los demás por ti porque eres tu quien decide lo que quieres hacer con tu gobierno".

Tras invitar a "todos a votar", sobre todo a la juventud, porque es "un día importantísimo", Gorrotxategi ha pedido a los jóvenes que "no piensen que esto no va con ellos y que da igual quien esté en el gobierno porque no da igual".