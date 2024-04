Otxandiano insta a la cooperación entre partidos porque se va a tener que "construir este país entre diferentes"

Critica que en Busturialdea se planteen proyectos de un "modelo económico terciario que ponen la comarca al servicio del turismo"



El candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha hecho un llamamiento a la cooperación entre diferentes partidos porque, según ha aseverado, "necesariamente" se va a tener que "construir este país entre diferentes", dado que "no se puede gobernar con mayoría absoluta".

En un acto político celebrado este viernes en Gernika (Bizkaia), Otxandiano ha insistido en que el cambio que su coalición propone consiste "básicamente", en gobiernos "con propósito, que sean capaces de plantear un proyecto de país que recoja un mandato popular que existe por parte de la sociedad vasca, que plantea avances en soberanía, en mayor autogobierno, en nuestra capacidad de decisión y también en políticas públicas más igualitaristas y más progresistas". "Ese es el mandato popular que existe", ha subrayado.

Además, ha explicado que "gobiernos con propósito son aquellos que recogen ese mandato popular y plantean un proyecto de país a medio-largo plazo, porque no se puede gobernar en este siglo XXI sin éste".

En esta línea, ha apuntado que este tipo de ejecutivos gobiernan en base a la cooperación, "dejan al margen intereses partidistas cortoplacistas y son capaces de cooperar entre diferentes". "Aquí la cuestión principal no es entre dos modelos; la cuestión principal está en torno a un proyecto de país que necesariamente vamos a tener que construir entre diferentes, porque este país no se puede gobernar con mayoría absoluta, pero tampoco se puede gobernar con coaliciones excluyentes y con pactos exclusivos", ha aseverado.

"Por lo tanto, --ha proseguido-- estamos llamados a la cooperación, estamos llamados a cooperar, y nosotros estamos dispuestos a plantear una política que se base en la cooperación entre los partidos políticos, pero también con los agentes estratégicos de la sociedad vasca".

BUSTURIALDEA

Ya en referencia de Busturialdea, el aspirante a la Lehendakaritza ha manifestado que hace falta un gobierno que sea capaz de ofrecer un futuro económico a esta comarca, y ha criticado que se planteen proyectos que responden a un "modelo económico terciario, que ponen esta comarca al servicio del turismo", en alusión al proyecto del Museo Guggenheim en Urdaibai.

En consecuencia, ha alertado, plantean puestos de trabajo "precarios y un modelo económico que no es el que históricamente ha tenido este país, que ha sido un modelo económico industrial de alto valor añadido y que ha sido capaz de generar puestos de trabajo de calidad".

También ha aludido al sistema sanitario, para señalar que el hospital de Gernika, que da servicio a esta comarca, tiene "vacía" su tercera planta, lo que "demuestra que el problema en Osakidetza no es falta de infraestructuras, sino que durante tantos años se ha hecho una política personal equivocada, no ha habido planificación, no ha habido previsión y, en consecuencia, hoy tenemos un sistema público que no es capaz de garantizar un servicio de calidad".