El 29% de vascos cree que PNV sería el mejor defensor de los intereses de Euskadi en el Congreso y un 25% EH Bildu

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BILBAO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 29% de los vascos considera que el PNV sería el "mejor defensor" de los intereses de Euskadi en el Congreso de los Diputados y el 25% señala a EH Bildu, mientras que el resto de partidos políticos se sitúan muy lejos de ambas formaciones, el PSE-EE es mencionado por un 5% y el Partido Popular por un 2%, según recoge el último Sociómetro vasco publicado este jueves.

Este último Sociómetro vasco, elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica de Lehendakaritza, se ha realizado a partir de 3.485 encuestas telefónicas (800 en Álava, 1.485 en Bizkaia y 1.200 en Gipuzkoa) efectuadas entre el 20 y el 23 de octubre.

Según los datos recogidos, el 29% de la ciudadanía señala que el PNV -opción mayoritaria entre mayores de 45 años-, sería mejor defensor de los intereses de Euskadi en el Congreso de los Diputados, mientras que otro 25% apunta que EH Bildu -opción mayoritaria entre menores de 45 años-.

En cuanto al resto de partidos, solo el 5% creen que el PSE-EE/PSOE sería el mejor defensor de los intereses de la Comunidad Autónoma Vasca en el Congreso y únicamente el 2% considera que lo sería el Partido Popular.

El 80% de los encuestados considera que las elecciones generales del 29 de noviembre son muy o bastante importantes. A la hora de decidir el voto, la ciudadanía señala que el factor más determinante es la capacidad de las candidaturas para conseguir mejoras para Euskadi (43%), seguido de la voluntad de evitar que gobiernen partidos cuyas posiciones se consideran alejadas de las propias convicciones políticas (27%).

El 64% de la población percibe la situación política en Euskadi como buena o muy buena, mientras que el 80% la considera mala o muy mala en el Estado español.

Esta percepción más favorable de la realidad política vasca es compartida por la mayoría de los grupos sociales y demográficos, si bien la población de entre 46 y 64 años destaca por hacer una valoración más negativa en ambos casos.

LÍDERES POLÍTICOS

Por otra parte, ninguno de los principales líderes políticos de ámbito estatal por los que se ha preguntado alcanza el aprobado entre la ciudadanía vasca. Pedro Sánchez obtiene la valoración más elevada (4,6 sobre 10) y aprueba entre su propio electorado, el de EH Bildu y Sumar. A cierta distancia le siguen Ada Colau (3,9) -que solo aprueba entre el electorado de Sumar y EH Bildu- e Irene Montero (3,3) -que solo aprueba entre el electorado de Sumar-. Alberto Núñez Feijóo (2,2), que solo aprueba entre su propio electorado (5,6), y Santiago Abascal (1,3) registran las puntuaciones más bajas.

En el actual contexto político, el interés por la política ha aumentado de forma significativa y ya son mayoría (52%) las personas que afirman tener mucho o bastante interés en ella. Ese interés resulta especialmente elevado entre hombres, entre personas con estudios universitarios, entre quienes se sitúan ideológicamente a la izquierda, manifiestan un mayor sentimiento abertzale o pertenecen a clases sociales medias y altas.

En relación con la política vasca, el PNV encabeza la simpatía política entre la población con 5,1 puntos sobre 10; le siguen EH Bildu (4,7) y PSE-EE (4,4). La simpatía hacia el PP (2,0) y Vox (1,0) se mantiene como en la anterior medición y la de Sumar desciende levemente (3,6).

Respecto al grado de conocimiento de los líderes políticos vascos, el Lehendakari, Imanol Pradales, es el más conocido, con un 79%, seguido de Eneko Andueza (PSE) y Pello Otxandiano (EH Bildu), ambos con un 47%, y de Javier de Andrés (PP), con un 40%. En cambio, Jon Hernández (Sumar), con un 16%, y Amaia Martínez (Vox), con un 22% presentan los niveles más bajos de conocimiento.

Por lo que respecta a la valoración, el Lehendakari obtiene la puntuación más alta (5,6 sobre 10), seguido de Pello Otxandiano, con un 5,4, siendo ambos los únicos líderes que alcanzan el aprobado. A continuación, se sitúan Eneko Andueza (4,3), Jon Hernández (4,1), Amaia Martínez (3,0) y Javier de Andrés (2,6).

En el eje izquierda-derecha, la ciudadanía vasca continúa concentrándose en posiciones de centroizquierda. En una escala de 0 (extrema izquierda) a 10 (extrema derecha), la media se sitúa en 4,1 puntos. Más de la mitad de la población (51%) se auto ubica en posiciones centrales, mientras que un tercio (33%) se identifica con la izquierda y solo un 9% con la derecha.

En la escala de nacionalismo vasco, el 32% de la población se considera muy nacionalista, mismo porcentaje que en el anterior Sociómetro, el 26% como nada nacionalista, 2 puntos más que en mayo, y el 36% se sitúa en posiciones intermedias, igual que hace cinco meses.

Desde el punto de vista identitario, el 43% de la ciudadanía dice sentirse únicamente vasca o más vasca que española, el 40% tan vasca como española (39% en mayo) y el 11% más española que vasca o exclusivamente española (10% en el anterior Sociómetro).

Finalmente, respecto a las actitudes ante una eventual independencia, aumentan hasta el 40% quienes están en contra, frente al 37% en mayo, y, quienes estarían a favor, serían el 23%, un punto más que hace cinco meses. El resto podría apoyarla o no dependiendo de las circunstancias.