EH Bildu dice que "Euskal Herria volverá a hacer historia, ganándole la batalla al bloque reaccionario"

Acto de campaña de la cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Gipuzkoa, Oihana Etxebarrieta. - EH BILDU

SAN SEBASTIÁN 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Gipuzkoa, Oihana Etxebarrieta, se ha mostrado convencida de que en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre "Euskal Herria volverá a hacer historia, ganándole la batalla al bloque reaccionario", tras demostrar esta semana que "somos un pueblo digno" y haber abierto "la puerta a las esperanza".

Etxebarrieta ha participado este domingo en un acto de campaña en Hernani (Gipuzkoa), junto a la candidata a diputada general de Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, y el alcalde de Hernani y cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Xabier Lertxundi.

En su intervención, Oihana Etxebarrieta ha asegurado que esta semana "pasará a la historia como aquella en la que Euskal Herria se mostró al mundo tal y como es: un pueblo digno". Así, ha destacado de esta semana en la que "la esperanza ha vuelto a abrirse paso", la huelga general "histórica en defensa del derecho a la vivienda" y la celebración este pasado sábado en Bilbao "del mayor acto político y la movilización más multitudinaria que jamás se haya vivido en el marco de una campaña electoral".

Por ello, ha agradecido y felicitado a "las más de 40.000 personas" que ayer "abarrotaron" Bilbao. "Sois parte de la historia de este país. Porque de todas y todos depende que sigamos marcando hitos en nuestra historia; hitos de los que sentirnos orgullosas y orgullosos. Depende de ti que sigamos escribiendo las próximas páginas de la historia de este país. Depende de ti y de tu voto", ha afirmado.

En esa línea, se ha mostrado convencida de que el próximo 29 de noviembre "Euskal Herria volverá a hacer historia, ganándole la batalla al bloque reaccionario". "Es posible y, por eso, vamos a movilizarnos barrio a barrio, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad", ha defendido, para asegurar que "esta ola antiautoritaria y de esperanza ha llegado para quedarse, para recorrer Euskal Herria de punta a punta y para ganar". "Vamos a jugar el partido. Y vamos a ganarlo", ha concluido.