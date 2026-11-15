EH Bildu dice que "Euskal Herria volverá a hacer historia, ganándole la batalla al bloque reaccionario"

Acto de campaña de la cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Gipuzkoa, Oihana Etxebarrieta.
Acto de campaña de la cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Gipuzkoa, Oihana Etxebarrieta. - EH BILDU
Europa Press País Vasco
Publicado: domingo, 15 noviembre 2026 14:16
Seguir en

SAN SEBASTIÁN 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Gipuzkoa, Oihana Etxebarrieta, se ha mostrado convencida de que en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre "Euskal Herria volverá a hacer historia, ganándole la batalla al bloque reaccionario", tras demostrar esta semana que "somos un pueblo digno" y haber abierto "la puerta a las esperanza".

Etxebarrieta ha participado este domingo en un acto de campaña en Hernani (Gipuzkoa), junto a la candidata a diputada general de Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, y el alcalde de Hernani y cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Xabier Lertxundi.

En su intervención, Oihana Etxebarrieta ha asegurado que esta semana "pasará a la historia como aquella en la que Euskal Herria se mostró al mundo tal y como es: un pueblo digno". Así, ha destacado de esta semana en la que "la esperanza ha vuelto a abrirse paso", la huelga general "histórica en defensa del derecho a la vivienda" y la celebración este pasado sábado en Bilbao "del mayor acto político y la movilización más multitudinaria que jamás se haya vivido en el marco de una campaña electoral".

Por ello, ha agradecido y felicitado a "las más de 40.000 personas" que ayer "abarrotaron" Bilbao. "Sois parte de la historia de este país. Porque de todas y todos depende que sigamos marcando hitos en nuestra historia; hitos de los que sentirnos orgullosas y orgullosos. Depende de ti que sigamos escribiendo las próximas páginas de la historia de este país. Depende de ti y de tu voto", ha afirmado.

En esa línea, se ha mostrado convencida de que el próximo 29 de noviembre "Euskal Herria volverá a hacer historia, ganándole la batalla al bloque reaccionario". "Es posible y, por eso, vamos a movilizarnos barrio a barrio, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad", ha defendido, para asegurar que "esta ola antiautoritaria y de esperanza ha llegado para quedarse, para recorrer Euskal Herria de punta a punta y para ganar". "Vamos a jugar el partido. Y vamos a ganarlo", ha concluido.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado