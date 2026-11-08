PP vasco denuncia "la decadencia socialista, el siniestro aprovechamiento de Bildu y la impostura de PNV"

BILBAO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al congreso por Bizkaia, Esther Martínez, ha asegurado que en Bizkaia existe "una tripe responsabilidad" de cara a las elecciones generales de "denunciar la decadencia socialista, el siniestro aprovechamiento de Bildu y la impostura de PNV", y ha defendido su candidatura y la de su equipo "integrado por personas que combinan experiencia, juventud, solvencia, compromiso y entrega".

Martínez ha participado este domingo en un acto llevado a cabo por el PP de Bizkaia, donde ha defendido a su partido como "la alternativa política para propiciar un cambio de Gobierno en España y abrir una nueva etapa centrada en la gestión, la eficacia de los servicios públicos y la defensa de los intereses de los vizcaínos".

En ese sentido, cree que las elecciones serán un "momento decisivo" para ofrecer "una alternativa al gobierno de Pedro Sánchez", del que ha destacado la "degradación institucional, política y económica", y por otra parte, ha criticado el papel del PNV y EH Bildu.

"El PNV ha apoyado el 89% de las iniciativas presentadas por el Gobierno de Sánchez y Sumar, otro 8% se ha aprobado con su abstención y solo ha votado en contra en el 3% de los casos", ha lamentado, para añadir que "estamos viviendo momentos inéditos que sobrepasan toda la escala de valores por la que los ciudadano nos hemos regido en democracia".

Así, ha apelado a la "tripe responsabilidad" que a su juicio tiene la ciudadanía de Bizkaia, de "denunciar la decadencia socialista, el siniestro aprovechamiento de Bildu y la impostura del PNV", tres partidos que a su juicio "están instalados en un sectarismo que se aleja de las demandas de libertad, orden, convivencia y moderación de la sociedad vizcaína".

"Que los vizcaínos no lleguemos a fin de mes, que los jóvenes se marchen, que los mayores tengan peor sanidad, que la vivienda sea un artículo de superlujo o que la alta velocidad siga siendo papel mojado, todo esto es prescindible para el PNV, más centrado en el confort de su patrimonio inmobiliario, que en las necesidades de Bizkaia", ha afirmado la candidata.

Tras asegurar que en las prioridades de su proyecto está "el bienestar de las personas, la defensa de sus derechos y libertades y la recuperación de unos servicios públicos eficaces", ha reivindicado la figura de Alberto Núñez Feijóo por su "trayectoria de servicio público, su experiencia de gestión y su compromiso con un Gobierno para todos los ciudadanos". "Feijóo gobernará para todos y nos devolverá la ansiada estabilidad económica, política y social", ha agregado.