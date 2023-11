Un 34,1% de empresas cree que el entorno económico empeorará en el cuarto trimestre y un 19,5% que sus ventas, también

La encuesta de Laboral Kutxa constata un entorno algo "más pesimista" y releva que el 80,7% de empresas no ha tenido acceso a los fondos Next



BILBAO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un 34,1% de las empresas vascas cree que el entorno económico empeorará en el cuarto trimestre de este año y también cree que lo hará su facturación un 19,5% de las compañías, según el Estudio de Confianza Empresarial de Laboral Kutxa.

Estos datos se recogen en este estudio relativo al cuarto trimestre de 2023 elaborado por el Departamento de Estudios de Laboral Kutxa, tras realizar una encuesta a 205 empresas ubicadas en Euskadi, entre el 13 y el 29 de septiembre.

En un comunicado, la cooperativa de crédito ha subrayado que si se agregan los indicadores, exceptuando la opinión acerca del entorno el valor del Índice de Confianza es 49,5, un valor similar al del trimestre anterior (49).

Por lo tanto, las empresas mantienen una visión neutra con respecto a la evolución de la economía de cara al cuarto trimestre de 2023. El valor del índice próximo a 50 indica estancamiento, y es similar a los valores obtenidos para otros ámbitos geográficos de interés como España (dato septiembre: 50,1) o la propia zona euro (dato septiembre: 47,2).

Según ha subrayado Laboral Kutxa, la encuesta de Confianza Empresarial muestra un entorno económico algo más pesimista que el trimestre anterior. En concreto, un 8,8% de de las empresas cree que ese entorno mejorará con respecto al trimestre actual, el 57,1%

considera que se mantendrá igual, por lo que el 34,1% considera que el entorno empeorará.

FACTURACIÓN

Las previsiones de las empresas en cuanto a facturación indican una visión "algo más optimista" de cara al cuarto trimestre de 2023 con respecto al previo. Concretamente, el 27,3% de las empresas encuestadas consideran que la facturación mejorará, siendo el 53,2% las que estiman que será similar, frente al 19,5% que consideran que empeorará.

En cuanto a la actividad durante el primer trimestre de 2024, el 14,5% considera que ésta mejorará frente a un 21% que espera que empeorará. El restante 64,4% de la muestra cree que la actividad se mantendrá igual.

La encuesta señala que la duda que surge inmediatamente es el comportamiento de las claves sobre las que se sustentan las expectativas de facturación y actividad, es decir, las cantidades vendidas y los precios. En este sentido, los resultados apuntan a una mejora de los pedidos y una subida de los precios.

En concreto, el 23,4% de los encuestados esperan que el volumen de pedidos se incremente y el 20% que empeore, frente al 56,68% que piensan que será similar al trimestre actual.

PRECIOS

Asimismo, en relación a los precios los resultados se reparten principalmente entre el 16,1% que consideran que serán superiores y el 71,7% que estiman estabilidad en los mismos.

La opinión acerca de las expectativas de la rentabilidad de las operaciones acumula el 89,8% de las respuestas en el valor "inferior" e "igual" y un 10,2% espera obtener rendimientos superiores.

En relación a la inversión, los datos analizados hasta el momento ofrecen un panorama similar al del trimestre previo, y parece que las empresas no relanzan los planes de inversión.

La encuesta señala que un 14,6% de las empresa considera que su volumen de inversión se incrementará durante el cuarto trimestre de 2023 y el 18,5% cree que disminuirá. Por tanto, el 66,8% de los encuestados piensa que se mantendrá.

EMPLEO

Finalmente, el 80% de las empresas consideran que el empleo se mantendrá, frente al 9,3% cuyas expectativas pasan por incrementar la plantilla y el 10,7% que se inclinan justamente por lo contrario.

En la encuesta también se han incluido otras cuestiones que no forman parte del ïndice de Confianza como la relativa a las exportaciones a lo largo del año y un el 25,5% de los encuestados opina que han mejorado y es el 31,4% el que refleja un empeoramiento, quedando en un 43,1% aquéllos que indican que se mantienen las ventas en el exterior.

En cuanto al porcentaje de ventas destinado a innovación o iniciativas de I+D a lo largo del último año el 85,4% de los encuestados se sitúa en valores mínimos, entre un 0% y un 1%, frente al 4,9% que destina más de un 5%.

Por otra parte, el plazo de cobro a clientes se ha mantenido igual a lo largo del último año para el 78% de los encuestados y se ha incrementado para el 16,6% de las empresas, quedando en un 5,4%

aquéllas empresas que han visto reducido el plazo.

En la encuesta, se indica que el 73,7% de las empresas opina que el acceso a la financiación bancaria se ha mantenido igual a lo largo del último año. El resto de empresas se reparten entre el 7,8% que considera que ha mejorado y el 18,5% que opina lo contrario.

Por último, en relación a los Fondos Next Generation, se indica que el 74,6% de las empresas conoce este estas ayudas frente a un 25,4% que no tiene conocimiento de los mismos. Un 19,3% de las empresas ha accedido a estos recursos frente a un 80,7% no lo han hecho.