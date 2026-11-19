El concejal de Cultura, Carlos García de Andoin, presemta la 39ª edición del Festival Internacional de Títeres de Sestao - AYUNTAMIENTO DE SESTAO

BILBAO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 39ª edición del Festival Internacional de Títeres de Sestao, organizada por el ayuntamiento de la localidad vizcaína, ha programado nueve propuestas del 21 al 29 de noviembre para acercar las artes escénicas al público familiar.

El concejal de Cultura, Carlos García de Andoin, ha presentado esta nueva edición, que volverá a convertir la Escuela de Música en punto de encuentro para las familias y para los amantes del teatro de títeres.

Durante nueve días, el festival ofrecerá nueve propuestas escénicas procedentes de diferentes puntos de Euskadi, del Estado y del ámbito internacional, con compañías de Galicia, Madrid, Barcelona, Italia y Francia.

La programación reúne diferentes lenguajes y disciplinas artísticas, combinando el teatro de títeres con la música, el circo, la danza, el teatro de objetos, las máscaras y las nuevas tecnologías. El edil de Cultura ha destacado que se trata de una oferta variada que permitirá al público infantil "acercarse a distintas formas de expresión escénica y disfrutar de historias pensadas para estimular la imaginación, la curiosidad y la creatividad".

Según ha destacado García de Andoin, las casi cuatro décadas del festival reflejan "el compromiso de Sestao con el público infantil y con la importancia de facilitar a los más pequeños sus primeros contactos con la cultura".

"La cultura nos ayuda a imaginar, a sentir y a pensar. Da profundidad, altura y anchura a la realidad física y cotidiana que vivimos. Por eso es tan importante que niños y niñas tengan la oportunidad de descubrirla y disfrutarla desde edades tempranas", ha señalado el concejal.

En esta edición, además, el festival toma como hilo conductor "el poder de los hilos, una idea que trasciende el propio universo de las marionetas para trasladar un mensaje de conexión, solidaridad y comunidad", ha explicado García de Andoin, que ha destacado "el simbolismo de esos hilos que, aunque a menudo resultan casi invisibles, son capaces de dar vida a objetos inanimados y de establecer vínculos entre las personas".

"Los hilos tienen algo mágico y poderoso. En el teatro de títeres son capaces de dar vida a un trozo de madera, de tela o de plástico, convirtiéndolo en un personaje con pensamientos, sentimientos y una historia propia. Pero su poder va mucho más allá del escenario: nos unen con nuestras familias, con nuestros amigos y con las personas con las que compartimos el camino", ha explicado.

El concejal ha puesto también el acento en el mensaje que transmite Filar, una de las propuestas de esta edición, que "aborda la relación entre cuerpos y objetos a través de los hilos y plantea cómo reconstruir una comunidad cuando el mundo parece venirse abajo".

"Los hilos crean una conexión invisible entre todo lo que sucede. Se convierten en lazos de solidaridad y ayuda, capaces de generar comunidad. Es una reflexión especialmente bonita sobre la importancia de permanecer unidos", ha añadido.

García de Andoin ha señalado que uno de los aspectos que se mantiene en esta nueva edición es el precio de las entradas, que volverá a ser de cinco euros por espectáculo. El Ayuntamiento apuesta así por una política de precios accesibles que permita a las familias "disfrutar de una programación cultural de calidad y facilite especialmente el acercamiento de los menores a las artes escénicas".

Todas las representaciones tendrán lugar en la Escuela de Música. La programación combinará funciones en euskera y castellano, así como espectáculos sin palabras, y estará dirigida a diferentes franjas de edad, con propuestas para niños y niñas a partir de los tres, cuatro, cinco y seis años.

La venta anticipada de entradas estará disponible para la función del día en curso y la del día siguiente. El sábado 21 de noviembre la taquilla abrirá de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 19.00 horas. El resto de los días permanecerá abierta una hora antes de cada representación.