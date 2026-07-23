El 47% de los matrimonios divorciados el pasado año en Euskadi llevaba más de 15 años casados

Archivo - Sede del TSJPV en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Euskadi registró el pasado año 3.172 divorcios, de los cuales 1.499 (47,3%) correspondía a matrimonios de una duración superior a los 15 años. El mayor número de divorcios (961) se dio entre las uniones matrimoniales de 20 o más años de duración, según datos del INE.

Los divorcios protagonizados por matrimonios de 15 a 19 años de duración fueron 538, mientras los formalizados por matrimonios que se prolongaron de 10 a 14 años fueron 567. Un total de 599 rupturas matrimoniales correspondieron a uniones legales de entre 5 y 9 años, y otras 389 las protagonizaron parejas legales que llevaban entre 2 y 4 años juntas. Por su parte, hubo 33 divorcios de parejas que llevaban menos de un año casadas.

El pasado año se contabilizaron en el País Vasco 3.278 nulidades, separaciones y divorcios, lo que supone una tasa de disoluciones de 1,5 por cada 1.000 habitantes, de las más bajas del Estado. De hecho, solo Extremadura y Castilla y León presentaron una tasa menor (1,4).

A los 3.172 divorcios del pasado año en el País Vasco se sumaron 105 separaciones (91 de ellas formalizadas por matrimonios de más de 10 años de duración) y una nulidad matrimonial. Esto supone una cifra menor a los 3.525 nulidades, separaciones y divorcios de 2024, cuando hubo 109 separaciones y 3.416 divorcios.