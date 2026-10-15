Unos 50 parrilleros de España y Portugal competirán por el título de Mejor Maestro Parrillero en Zarautz

Concurso de Maestro Parrillero - OKELAN

SAN SEBASTIÁN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 50 parrilleros de España y Portugal competirán por el título de Mejor Maestro Parrillero en la localidad guipuzcoana de Zarautz el próximo 20 de octubre.

Tres restaurantes vascos optarán al título: Ballestanea (Hondarribia), Boroa Jatetxea (Zornotza, con una estrella Michelín) y Sagartoki (Vitoria-Gasteiz).

En un comunicado, la organización de Maestro Parrillero ha confirmado la participación de 45 profesionales procedentes de otras tantas provincias, a los que hay que sumar otros cuatro procedentes de cuatro localidades portuguesas, lo que supone "la mayor participación en las cinco ediciones de este campeonato gastronómico".

El concurso estará dividido en dos partes, la semifinal y la final, que se disputarán el próximo martes en las instalaciones de Marmarra del grupo cárnico Okelan-Gesalaga, en Zarautz. En la primera, los participantes competirán entre sí divididos en cuatro grupos dependiendo de su procedencia. Los primeros dos grupos, Norte y Este, competirán a la mañana, y los otros dos restantes, Sur y Centro, por la tarde.

Los ganadores de cada semifinal llegarán a la gran final que se celebrará a última hora de la tarde. Entre las novedades de este año, los organizadores han destacado que los participantes tendrán la oportunidad de conocer ese día a dos espectaculares bueyes de raza portuguesa Minhota, con un peso conjunto vivo de aproximadamente 4.500 kilos, que han sido adquiridos por el grupo cárnico Okelan en Quinta do Souto, Portugal.

Estos bueyes pasan a forman parte del proyecto de la Fundación Okelan que pretende reunir en sus instalaciones de Zarautz, en un caserío, Erromin, con más de 600 años de antigüedad, a diferentes ejemplares de razas autóctonas de la Península Ibérica, con el objetivo de preservarlas.

Asimismo, este año la organización ha duplicado el número de jurados profesionales a 80 personalidades procedentes de diversos ámbitos, con el cocinero Martín Berasategui a la cabeza.