El 57 Jazzaldia de San Sebastián premiará a Amina Claudina Myers y Mulatu Astatke

El festival ofrecerá un total de 84 conciertos, de los cuales 51 serán con entrada libre, en 14 escenarios de la ciudad

SAN SEBASTIÁN, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 57 Festival de Jazz de San Sebastián Jazzaldia, que se celebrará del 20 al 25 de julio en la capital guipuzcoana, premiará a los artistas Amina Claudina Myers y Mulatu Astatke y ofrecerá un total de 84 conciertos, de los cuales 51 serán con entrada libre, en 14 escenarios de la ciudad.

En rueda de prensa en la sala Club del donostiarra Victoria Eugenia, el director del Jazzaldia, Miguel Martín, acompañado del alcalde donostiarra, Eneko Goia, y de la responsable de la sección Txikijazz del certamen, Esther Fernandino, han dado cuenta de los detalles de esta edición "del reencuentro y el abrazo".

Martín ha destacado que "público de todo tipo nos vamos a abrazar" en esta edición, que recupera todos sus escenarios, que va a ser un "reencuentro con músicos que no han podido venir en dos años por la pandemia de Covid-19 y han estado esperando" y, entre ellos, ha citado al grupo Simple Minds.

En total se ofrecerán 84 conciertos en 14 escenarios de la ciudad, de los cuales 51 serán con entrada libre, 21 a cargo de grupos locales, y diez destinados a las familias dentro de la décima edición de Txikijazz, ocho los de la octava edición de la muestra del Jazz español, JazzEñe, y cuatro del circuito Katapulta.

Pasarán por el festival artistas ya anunciados como los veteranos Herbie Hancock, Iggy Pop, Diana Krall, Simple Minds, Gregory Porter, León Benavente, Hiromi, Steve Coleman, Amina Claudine Myers, Mulatu Astatke, Benny Green, Bruce Barth y otros emergentes. "Más allá de los números es muy importante que en esta edición se reencontrarán también propuestas muy innovadoras con otras comerciales; músicos jovencísimos con grandes veteranos; presencia local, también de mujeres y nacional muy importante e internacional de primerísimo nivel", ha afirmado.

Tras incidir en que esta 57 edición va a "propiciar el encuentro de estilos, generaciones y música de calidad para divertirse", Martín ha apuntado que también se mantendrá la emisión de algunos conciertos en 'streaming' para aquellos que no puedan acercarse a San Sebastián.

Entre las novedades de esta edición, ha destacado que la propuesta que une el jazz y el cine Jazzinema crece en sedes y número de proyecciones.

En cuanto a los premios Donostiako Jazzaldia de este año serán entregados, en reconocimiento a dos largas carreras dedicadas al Jazz, a Amina Claudine Myers y a Mulatu Astatke.

El director del Jazzaldia ha subrayado que Amina Claudine Myers es

una pianista, organista, vocalista, compositora, actriz y educadora con una "dilatadísima carrera". Miembro de la Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM), Amina ha publicado 11 discos a su nombre, ha realizado infinidad de colaboraciones, ha compuesto para obras de teatro, ha dirigido coros y orquestas, ha sido profesora.

Además, se trata de una artista "vinculada desde los años 60 a movimientos del jazz de vanguardia y de liberación de la población afroamericana". Myers, que ya pasó por el festival donostiarra en 1993, actuará en el escenario de la plaza de la Trinidad el 24 de julio.

Por su parte el artista etíope Mulatu Astatke se formó primero en

el Trinity College of Music de Londres y posteriormente en Boston, en la prestigiosa escuela de música de Berklee, donde fue el primer estudiante africano.

Martín ha subrayado que a Astatke, que será el primer músico africano en recibir el Premio Donostiako Jazzaldia, "se le atribuye la creación del etio-jazz".

TXIKIJAZZ

Por otro lado, ha destacado también de esta edición el crecimiento del ciclo de conciertos y actividades dedicado a las familias Txikijazz, que en su décima edición ha programado nueve conciertos en cuatro escenarios: Kutxa Kultur Tabakalera, Chillida Leku,

Centro Garbera Comercial Garbera y Fnac Gunea.

También ofrecerá actividades y talleres infantiles. El cartel de este décimo Txikijazz ha sido creado por Ane Pikaza, que es también la autora del cartel del 57 Jazzaldia. Todos los conciertos de este ciclo serán por las mañanas y con entrada libre, salvo el de Chillida Leku.

Por otro lado, el 57 Festival de Jazz de San Sebastián ha publicado este miércoles por la mañana una serie de edición limitada (57 copias), en formato NFT, del cartel de esta 57 edición. Estas copias se pueden conseguir gratuitamente a través de la página web del Jazzaldia (una sola copia por persona, hasta agotar las 57 copias), donde también están a la venta entradas y abonos. De esta manera, el festival da el primer paso, de la mano de la 'startup' donostiarra Bakarts, en el uso de esta tecnología.