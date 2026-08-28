El 74 Festival de San Sebastián acogerá el estreno mundial de 19 producciones vascas que compiten por el Premio Irizar - ZINEMALDIA

SAN SEBASTIÁN, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 74 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre, acogerá el estreno mundial de 19 producciones vascas que competirán por el Premio Irizar al Cine Vasco, dotado con 20.000 euros para los productores del filme ganador. En total el certamen proyectará 31 títulos con producción vasca y el actor Jose Ramon Soroiz recibirá el Premio Zinemira.

En rueda de prensa, el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, ha anunciado que Zinemira, la sección dedicada específicamente al cine vasco organizada por el Festival y el Departamento vasco de Cultura, acogerá 13 películas, diez de ellas en estreno mundial.

Igor Legarreta (Leioa, 1973) se encargará de inaugurar la sección con 'Inurri itsuak/ The Blind Ants' ('Las ciegas hormigas'), protagonizada por Josean Bengoetxea, Miren Gaztañaga y Carlos Santos y basado en la novela 'Las ciegas hormigas' de Ramiro Pinilla, que cuenta la historia de una familia que se hace a la mar para recuperar el carbón de un barco inglés hundido en la costa tras una tormenta.

El protagonista de la clausura de la sección será el chef y presentador televisivo Karlos Arguiñano, cuya vida ha recogido Arantxa Aguirre (Madrid, 1965) en la película 'Un tal Karlos'. En la película 'Irailak/ Septembers' ('Septiembres'), Izaskun Arandia Galarraga (Tolosa, 1972) sigue los pasos de su bisabuelo, que en 1935 abandonó Tolosa y regresó a su pueblo natal en Burgos; poco después su familia fue informada de que había muerto en la guerra. En 2018, gracias al trabajo del Instituto Gogora, se identificaron sus restos.

'300 haritz / 300 Oaks' ('300 robles') reúne a 23 cocineros de Mahaia Kolektiboa y a varios artistas para reflexionar sobre avanzar sin perder de vista el origen. Se trata del primer largometraje de Aitor Aranguren Ordóñez (Errenteria, 1997), que cuenta con experiencia previa en el ámbito de la no ficción.

En el décimo aniversario de la muerte del actor Álex Angulo, su hija adoptiva Dodó regresa de Taiwán para descubrir quién fue su padre en 'La maleta de Álex/ My Father Alex', una road movie de Alejandro Cortés Calahorra (Zaragoza, 1983). La no ficción 'Gatibu, agur esan barik/ Gatibu, Without Saying Goodbye' ('Gatibu, sin decir adiós') sigue la última gira de la banda de rock Gatibu y hace un repaso de sus 25 años de trayectoria bajo la dirección de Jabi Elortegi (Bermeo, 1969).

En 'Pedro Arrupe. Yo viví la bomba atómica/ Pedro Arrupe. I survived the Atomic Bomb', Maite Ibáñez (Bilbao, 1962) recoge el testimonio del misionero bilbaíno Pedro Arrupe, que el 6 de agosto de 1945 fue testigo del lanzamiento de la bomba atómica de Hiroshima desde el bombardero Enola Gay.

El director Nitya López Saitua (Ibarrangelu, 1996) ha contado con los actores Iraia Elías y Miguel Garcés para recrear la discusión que provocó la ruptura de sus padres en su primer largometraje, 'Simulacro/ Family Drill'. En la obra de no ficción 'Txakun txakür', filmada a lo largo de ocho años, Elsa Oliarj-Inès (Atharratze, 1988) relata la lucha por ser aceptada de una niña llamada Élise. Zinemira acogerá este debut que competirá al Premio Irizar.

Los periodistas de El Diario Vasco David Taberna (Errentería, 1978) e Iñigo Puerta (San Sebastián, 1974) presentarán 'Izarrak', una obra de no ficción sobre la gastronomía vasca en San Sebastián.

Además, por su condición de estrenos mundiales, varias películas programadas en otras secciones distintas de Zinemira competirán también por el Premio Irizar al Cine Vasco.

Así las Proyecciones Especiales de la Sección Oficial contarán con 'Azken agurra/ The Last Goodbye' ('Último adiós'), de Koldo Almandoz (San Sebastián, 1973); 'Ruega por nosotras/ Pray for Us', de Daniel Monzón (Palma, 1968), y 'Sacamantecas/ The Harvester', de David Pérez Sañudo (Bilbao, 1987).

En New Directors, Zabaltegi-Tabakalera y Culinary Zinema participarán, respectivamente, el primer largometraje de Javier Giner (Barakaldo), 'Esta soledad/ This Solitude'; 'HAMALAU gau (CATORCE noches)', de Oskar Alegria Suescun (Pamplona, 1973), y 'Subijana, más allá de un bigote', de Jorge Fernández Mayoral (Logroño, 1982) y Jesús Javier Ruiz Aquerreta (Pamplona, 1975).

En la sección Velódromo competirán por el Premio Irizar: 'Muguruza FM 40 Tour', dirigida por Ander Merino Etxebeste (Donostia, 1995) y Fermin Muguruza (Irun, 1963), y 'Karateka', de Aritz Moreno (San Sebastián, 1980). Además, 'Burundanga' de José Corbacho (L'Hospitalet de Llobregat, 1966), que participará en las Galas RTVE, también opta al galardón.

Zinemira incluirá tres producciones vascas fuera de concurso: 'Itzalak argitzen/ Bringing Shadows to Light' ('Iluminando las sombras'), un filme de Koldo Almandoz (San Sebastián, 1973) y Gorka Bilbao (Gernika, 1974) que documenta el proceso de restauración de cuatro mediometrajes vascos producidos en los años 80 y reestrenados en el ciclo Euskal Zinema de la Filmoteca Vasca; la película de animación 'Winnipeg, el barco de la esperanza/ Winnipeg, Seeds of Hope', con la que Beñat Beitia (Pamplona, 1976) y Elio Quiroga (Las Palmas, 1965) han participado en los festivales de Annecy y Shanghái, y 'Las hijas del mar/ Daughters of the Sea', un trabajo de Gemma Gonzalez Martinez (San Sebastián, 1980) que se estrenará en GNaturaldia en septiembre.

Por otro lado, el Festival incluirá varios títulos que han contado con la participación de productoras vascas. En las secciones Zabaltegi-Tabakalera y Perlak se podrán ver 'Weichen (Dust)' ('La deriva'), del director malayo Tsai Ming-Liang (Kuching, 1957) y 'Succederà questa notte/ It Will Happen Tonight' ('Sucederá esta noche'), un filme de Nanni Morretti (Brunico, 1953) estrenado en Venecia.

La sección Nest contará con la proyección 'Bingo Night', un cortometraje de Elías Querejeta Zine Eskola dirigido por Maria Vaughan (Miami, 1999), mientras que Made in Spain proyectará 'Altas capacidades/ Better Class', dirigida por Víctor García León (Madrid, 1976) y presentada en el Festival de Málaga.

El Velódromo, por su parte, volverá a acoger el primer episodio de la nueva temporada de la serie de ETB, 'Go!azen 13', dirigida por Itziar Gomez Sarasola (Errenteria, 1964) y Aitor Osa Eiguren (Mutriku, 1972), mientras que Klasikoak contará con la restauración de la producción vasca, 'Ander eta Yul' ('Ander y Yul') (1988), de Ana Díez (Tudela, 1957).

Las Galas EITB incluirán la ya citada 'Sacamantecas' y la serie 'Odol ilargia/ Blood Moon' ('Luna de sangre'), de David R. Losada (Irun, 1981), mientras que el mediometraje 'Ondarea. Euskal sukaldaritza berriak, 50 urte/ Ondarea. 50 Years of New Basque Cuisine' ('Ondarea. 50 años de la Nueva Cocina Vasca'), dirigido por Ainhoa Alzibar (Durango, 1977) y Beatriz Nieto (Bilbao, 1980), podrá verse en la sección Origen: Euskadi.

Finalmente, el Foro de Coproducción Europa-América Latina cuenta este año con 'Éste es el recuerdo que me gustaría tener de mamá/ This Is the Memory I Would Like To Have of Mom', dirigido por Ernesto Martínez Bucio (Uriapán, 1983), que desarrolló en su etapa de estudiante en Elías Querejeta Zine Eskola.

PREMIO ZINEMIRA

Por otra parte el premio honorífico Zinemira, que otorgan el Festival de San Sebastián y la asociación de productoras EPE-IBAIA, a una personalidad del cine vasco se entregará este año al actor Jose Ramon Soroiz (Legorreta, 1951) en la Gran Gala del Cine Vasco que se celebrará el 22 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia.

Soroiz ha participado en producciones de la cadena pública vasca como 'Bi eta bat'; 'Jaun ta jabe', 'Martin', 'Irabazi arte!' y 'Altsasu'. Además, ha tomado parte en producciones como 'Patria' (2020), 'Vacas', 'Loreak', 'Amama' y' Maspalomas'.