El 80% del presupuesto del Departamento vasco de Salud se destina a "consolidar la plantilla y modernizar a Osakidetza"

VITORIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 80% del presupuesto del Departamento de Salud del Gobierno Vasco para el próximo ejercicio 2026 se destina a "la cobertura de la plantilla de profesionales y a su consolidación", así como a "la modernización de infraestructuras y equipamientos de Osakidetza", para abarcar un total de 4.276 millones de euros de los 5.327 con los que contará el departamento.

Durante la presentación de las cuentas públicas en el Parlamento Vasco, el consejero de Salud, Alberto Martínez, ha destacado que el objetivo es "priorizar el ámbito de la salud con el mayor presupuesto de la historia", ya que crece un 4,1%, con 8 millones más que en 2025, lo que supone "un gasto público de 2.400 euros por persona".

El presupuesto de Osakidetza crece un 4,06%, entre la que destaca la partida destinada a 'Personal' que copa el 65% del presupuesto de Osakidetza, 2.764 millones de euros, para la cobertura de la plantilla de 47.000 profesionales.

Para "fortalecer el sistema", en 2026 se convocarán las OPEs correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025 con más de 4.500 plazas. Asimismo, se convocará una nueva OPE de difícil cobertura, de acuerdo a "un nuevo modelo de OPE, tal y como instó el propio Parlamento y acordado con los sindicatos, e incorporando nuevos perfiles tanto asistenciales como necesarios para la transformación del sistema".

Junto al refuerzo de la plantilla, Martínez ha destacado el esfuerzo orientado a "la modernización de infraestructuras y equipamientos". En concreto, las inversiones de Osakidetza ascienden a 202 millones de euros, un 23% más que en 2025.

"Este aumento refleja una apuesta decidida por la modernización, tanto en infraestructuras como en equipamiento tecnológico, así como en digitalización, con impacto directo en la calidad asistencial, la sostenibilidad y la equidad, siempre en la línea marcada en el 'Pacto de Salud'", ha valorado.

En este ámbito, ha anunciado que 2026 será el punto de partida y referencia de un nuevo 'Plan de Infraestructuras Sanitarias 2025-2032', dotado con más de 1.500 millones de euros y que "atiende las necesidades presentes y futuras de toda Euskadi, con actuaciones de impacto directo en la ciudadanía y proyección de nuevos centros de salud y hospitales".

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS

Así, en Atención Primaria (AP) hay partidas para renovar y crear nuevos Centros de Salud en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz, Laguardia y Laudio (Araba); Urduliz, Sondika, Bolueta, San Ignacio y Arrigorriaga (Bizkaia); y Bergara, Alegia, Loiola-Donostia (Gipuzkoa); así como nuevos locales de AP en Irún centro y ambulatorio Oinaurre, Lazkao, Elgoibar, y reforma de una planta en el centro de Eibar.

El nuevo C.A.R. de Durango se iniciará en 2026 con una partida de 500.000 euros para el proyecto de un Centro de Alta Resolución, donde se prevé la puesta en funcionamiento de un vehículo medicalizado de asistencia rápida.

En cuanto a los hospitales, hay partidas para desarrollar la segunda fase del Hospital Universitario de Álava, así como se renovarán las plantas en el Hospital de Gorliz; las consultas externas, pabellón Ampuero y otras reformas en Basurto (urgencias y quirófanos); reformas en Galdakao (plantas de hospitalización), además de la ampliación del aparcamiento; y diversas actuaciones en Cruces (bloque quirúrgico, unidad de psiquiatría y quirófanos de urgencia).

En Gipuzkoa, se abordarán las reformas del Hospital de Alto Deba; Protonterapia y obras en el materno infantil de Donostia, además de la ampliación del aparcamiento y la renovación de la lavandería en Donostia; obras de quirófanos en el Bidasoa; nuevo bloque quirúrgico en el Goierri-Urola en Zumárraga; e inicio del estudio del futuro nuevo hospital público de Tolosa.

SALUD MENTAL

Alberto Martínez ha hecho hincapié en la importancia de la salud mental, ámbito "prioritario" que se abordará con profesionales de Osakidetza (psicólogos sanitarios), y con un proyecto piloto de la mano de FEDEAFES, para llevar a cabo "un proceso de reflexión y actualización" en torno a este sistema.

En este sentido, ha resaltado el compromiso de fortalecer las estructuras asistenciales en salud mental infanto-juvenil y realizar un planteamiento global tras las conclusiones de estos grupos de trabajo, con el objetivo de "establecer una Unidad de Hospitalización Especializada TCA para casos complejos y Hospitales de día distribuidos en el territorio".

Por otro lado, ha anunciado que "se reactiva" el Consejo de Cuidados Paliativos y que se está trabajando en el desarrollo de la Red integral de Patología Crónica Compleja y Cuidados Paliativos Pediátricos de Euskadi (HaurSare) para "asegurar una atención de calidad en red 24/7 a este colectivo".

"Incorporamos casi un millón de euros para un proyecto europeo de cuidados paliativos oncológicos participado con pacientes, a través del Instituto de Investigación Sanitaria Biosistemak, con una doble vertiente; avance a la atención domiciliaria y apoyo en el proceso de toma de decisiones compartidas", ha comentado.

En 2026, se incrementa la inversión en vacunas (5%) con una partida de 29,5 millones, a los que se suman otros 5 millones adicionales para la adquisición de vacunas de la gripe. Las novedades son el refuerzo de la protección frente a la tosferina en adolescentes, el inicio de la vacunación frente al Virus Respiratorio Sincital (VRS) a personas adultas de riesgo, la vacunación tetravalente frente a la meningitis y la ampliación de la vacuna del herpes zoster a 65 y 75 años.

AMPLIAR CRIBADOS

En cuanto a los cribados, se prevé ampliar el programa de cribado neonatal hasta alcanzar las 32 enfermedades a finales de 2026, para lo que se destina cerca de un millón euros. También se reforzarán las medidas de cribado en personas adultas, al incorporar la autotoma de cérvix, ampliar el cribado de mama a mujeres de 48 años y poner en marcha un proyecto piloto para el cribado en patología no oncológica y la prevención de riesgo cardiovascular y renal.

Atendiendo al enfoque 'One Health', ha destacado la partida de 2,5 millones para realizar controles epidemiológicos de aguas residuales, vigilancia y alerta temprana de nuevas sustancias adictivas, identificación de patógenos en alimentos y evaluación de resistencias bacterianas.

La prevención de las adicciones y la promoción de conductas saludables contarán con 11,2 millones. Como novedad, está la nueva encuesta sobre la situación de adicciones con y sin sustancia. Además del consumo de sustancias como el alcohol, el tabaco o el cannabis, se trabaja ya en una estrategia multidepartamental para "abordar un problema de salud pública como el que supone ya el abuso y mal uso de pantallas en menores".

El Departamento destinará 650.000 euros a campañas de sensibilización y divulgación para la vacunación contra la gripe, prevención de infecciones de transmisión sexual, riesgos del consumo de cannabis, tabaco y vapeadores, espacios libres de humo y uso abusivo de pantallas, entre otros.

Además, se dedicarán más de 1.000 millones de euros al tratamiento y cuidado de pacientes en farmacia comunitaria y en tratamiento hospitalario en Osakidetza.

NUEVA TECNOLOGÍA

El Gobierno Vasco dedica 47,5 millones de euros en 'I+D+i' y tecnología, para obtener "una palanca para la transformación centrada en pacientes", de mano de la "transformación digital y con la IA".

De entre ellas, destaca la puesta en marcha de una plataforma única de ensayos clínicos en el marco del 'Plan Oncológico', el impulso al Biobanco Digital para progresar en "una medicina personalizada y el desarrollo de terapias avanzadas", y la renovación de alta y media tecnología, por importe de 20,25 millones, para la adquisición de resonancias, TACs, equipamiento quirúrgico y de diagnóstico.