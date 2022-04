El 86,8% de los jóvenes vascos se muestran interesados por la guerra en Ucrania

SAN SEBASTIÁN, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 86,8% de la juventud de Euskadi se muestra interesada por la guerra en Ucrania, según una encuesta realizada por el Observatorio Vasco de la Juventud este mes a 4.000 jóvenes vascos.

Según datos del Observatorio Vasco de la Juventud, del Departamento de Igualdad Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, "la juventud de Euskadi se muestra interesada por el tema de la guerra en un 86,8% y sigue a diario, o casi, las noticias sobre la evolución del conflicto (61,2%)".

Además, la televisión es el principal medio para informarse sobre este tema (el 78%), seguido de la prensa 51,2%, Twitter 40,1% e Instagram 40%. El 28,1% de los encuestados La mayoría de la juventud contrasta siempre las noticias que recibe por las redes sociales sobre este tema y otro 53,3% lo hace algunas veces.

Por otro lado, el 34,9% de la juventud vasca ha hecho alguna donación de dinero, ropa, alimentos o medicamentos para ayudar a las personas refugiadas que huyen de Ucrania; el 17,1% ha firmado alguna petición para el fin de la guerra y el respeto a los derechos humanos y el 9,9% ha participado en manifestaciones o movilizaciones en contra de la guerra.

Asimismo, el 20,1% conoce el correo electrónico 'errefuxiatuak@euskadi.eus' que el Gobierno Vasco ha habilitado para que cualquier persona que quiera ayudar a las personas refugiadas ucranias pueda apuntarse.

En cuanto a la valoración de la actuación de la Unión Europea en esta guerra, la mayoría de la juventud vasca (58,1%) cree que "está actuando bien en unos aspectos y mal en otros" y la nota media que le otorga a la Unión Europea en la gestión de este conflicto es de un 4,4 sobre 10.

El 72,3% de la juventud de Euskadi se muestra de acuerdo con que se otorgue el estatuto de persona refugiada especial a quien huye de

Ucrania hacia la Unión Europea; el 67,4% es favorable a imponer sanciones económicas y financieras a Rusia y el 59,4% está de acuerdo con el cierre del espacio aéreo europeo a las aerolíneas rusas.

En el caso de la financiación de la compra y entrega de armas a Ucrania el 31% se muestra de acuerdo, otro 36% está en desacuerdo y el 33% restante no sabe o no contesta. Por último, un 35,7% de los jóvenes vascos encuestados cree que este conflicto va a unir más a la Unión Europea, un 35,3% piensa que no y el 28,9% restante no sabe o no contesta.