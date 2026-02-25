El 87% de los mayores de 65 años han jugado a juegos de azar en el último año, con un gasto medio mensual de 35 euros

Archivo - Máquinas tragaperras - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 87,1% de las personas mayores de 65 años en Euskadi ha jugado a algún juego de azar en el último año, aunque la mayoría de estas personas (el 58,7%) únicamente juega un día o menos al mes y gasta algo menos de 35 euros mensuales en estas actividades, según un informe del Observatorio Vasco del Juego

La vicerrectora del Campus de Araba de la EHU, Ixone Fernández de Labastida, ha inaugurado, este miércoles en Vitoria-Gasteiz, junto a y la directora de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco y presidenta del Observatorio Vasco del Juego, Nerea Alday, y el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, la jornada anual sobre juego responsable organizada por el Observatorio con motivo del Día Internacional del Juego Responsable que se celebra el 17 de febrero.

En esta ocasión, como eje central de la jornada, se ha presentado el informe 'Personas mayores de 65 años y el juego en Euskadi' de la mano de Iraide Fernández (EHU), integrante del grupo de trabajo del Observatorio Vasco del Juego.

La jornada se ha completado con la conferencia 'El juego de apuestas, un creciente problema de salud pública', impartida por Yolanda López del Hoyo de la Universidad de Zaragoza, y una mesa redonda de debate en la que Pedro Jiménez, de la Asociación de Bingos de Euskadi, Encina Díaz, técnica de proyectos del Tercer Sector, y Ana Herrezuelo, de la asociación ASAJER, han reflexionado sobre los riesgos y oportunidades del sector del juego en Euskadi.

UNA PRÁCTICA HABITUAL ENTRE MAYORES DE 65 AÑOS

El nuevo estudio llevado a cabo por el Observatorio Vasco del Juego recoge, tras en 750 encuestas y tres grupos de discusión en las capitales vascas, los hábitos de juego en la población mayor de 65 años en Euskadi, desde la extensión de la práctica del juego hasta el componente emocional que adquiere en esta etapa de la vida.

El 87,1% de las personas mayores de 65 años en Euskadi ha jugado a algún juego de azar en el último año. Se trata de una participación muy elevada, que confirma que el juego forma parte de las rutinas de ocio de este colectivo.

Sin embargo, esta alta prevalencia no se traduce en intensidades elevadas de juego teniendo en cuenta que el 58,7% juega un día al mes o menos y el 32,8% lo hace entre dos y cuatro días al mes, siendo residuales las frecuencias semanales o diarias.

El gasto medio también es moderado en estas edades. La media en la última semana antes de la encuesta es de 7,78 euros (mediana de 5 euros) y de 34,88 euros en el último mes (mediana de 20 euros). Aunque en Navidad, el gasto aumenta (media de 134,38 euros), y se puede disparar (se observa una elevada dispersión, con un rango que alcanza los 1.000 euros) en algunos casos, los valores centrales indican que la mayor parte se concentra en cantidades relativamente contenidas y responde a una lógica ritual y excepcional vinculada a la tradición y al intercambio social.

La investigadora Iraide Fernández ha destacado que "existe una clara preferencia por juegos tradicionales y presenciales, como la Lotería Nacional o el cupón de la ONCE, ya que los consideran seguros y controlados".

Además, la mayoría de estas personas juega de manera ocasional y con un gasto moderado, y lo hacen por tradición, entretenimiento y apoyo social, más que por obtener beneficios económicos. Es por eso ese motivo por lo que el juego problemático es bajo en este grupo. No obstante, la investigadora ha recordado que siete de cada diez personas mayores consideran que el juego de azar es un problema para la sociedad vasca.

Asimismo, ha indicado que la relación con el juego "se construye a lo largo de la vida y está influida por factores como la edad, la salud y las redes sociales".

INFORME "INNOVADOR"

Durante su intervención la Vicerrectora del Campus de Araba de la EHU, Ixone Fernández de Labastida, ha subrayado que este informe "es innovador y llena un importante vacío de conocimiento". Tradicionalmente, la investigación sobre el juego se ha centrado en la población joven y en las modalidades 'online', quedando las personas mayores en un segundo plano a pesar de la alta participación en determinadas modalidades.

Por su parte el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha destacado que el principal objetivo de la colaboración con la EHU mediante el Observatorio Vasco del Juego es "llegar a tener una visión amplia del juego, y poder llevar a cabo unas políticas públicas adecuadas y eficientes dirigidas a evitar y prevenir el juego problemático o incluso patológico".

Zupiria ha destacado que mediante el estudio realizado entre personas de más de 65 años se quiere conocer "las principales características del juego en este colectivo, identificar sus hábitos de juego, así como investigar los daños del juego, identificando, entre otros, situaciones de riesgo o vulnerabilidad".