El 88% de empresas que operan en el puerto de Pasaia están dispuestas a mantener o incrementar su actividad portuaria - CÁMARA

SAN SEBASTIÁN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 88% de las empresas de Gipuzkoa que operan en el puerto guipuzcoano de Pasaia están dispuestas a mantener o incluso incrementar su actividad en esta infraestructura, según un estudio llevado a cabo por la Cámara de Gipuzkoa y la Autoridad Portuaria de Pasajes (APP).

En un comunicado, la presidenta de la APPm, Izaskun Goñi, ha indicado que la APP solicitó a la Cámara la realización de este estudio con el objetivo de "detectar tráficos marítimos potenciales que puedan gestionarse en el puerto a corto y medio plazo, basándose en la demanda real del tejido empresarial".

Para ello, la Cámara remitió una encuesta a 1.529 empresas industriales de Gipuzkoa con una facturación mínima de un millón de euros, de las cuales 187 aportaron información cuantitativa y cualitativa a través de cuestionarios, llamadas telefónicas y reuniones presenciales.

Los resultados del estudio indican que el puerto de Pasaia es ampliamente "conocido por el 78% de las empresas industriales del territorio" y, además, "un 72% de las encuestadas ofrece una valoración positiva de sus servicios".

Entre las compañías que operan de forma habitual con el puerto (principalmente para graneles, productos siderúrgicos y mercancías compatibles), la satisfacción con el servicio recibido "alcanza el 82%, y un 88% manifiesta su disposición a mantener o incluso incrementar su actividad marítima en estas instalaciones".

Por otra parte, el informe confirma que la no utilización del puerto por parte de otras empresas "responde a decisiones de eficiencia logística, como la proximidad geográfica de sus mercados que favorece el uso de la carretera, o la necesidad de transporte contenerizado que actualmente no se ofrece en Pasaia".

El análisis identifica también "que el crecimiento del puerto a corto y medio plazo se concentra en los tráficos no contenerizados, alineados con su especialización histórica y configuración operativa". Específicamente, los fabricantes de máquina herramienta y bienes de equipo señalan "un interés real en el transporte de piezas de gran tamaño o peso que no caben en contenedores estándar".

Actualmente, estos tráficos especiales se gestionan en gran medida a través de terceros puertos, pero "el 72% de las empresas encuestadas afirma que contaría con el puerto de Pasaia como solución logística para estas necesidades si se ofrecieran servicios y condiciones económicas competitivas".

El estudio muestra, asimismo, que "un 83% de las firmas estaría dispuesto a considerar a Pasaia como alternativa para sus tráficos contenerizados si existieran soluciones competitivas en costes, fiabilidad y frecuencia de escalas". Estas operaciones se enfocarían principalmente en conexiones con grandes puertos distribuidores del norte de Europa (como Rotterdam, Amberes y Hamburgo) o servicios directos con el Reino Unido e Irlanda.

Por último, un 41% de las respuestas muestra interés en la alternativa marítima ante previsibles restricciones futuras al transporte por carretera y el aumento de costes por emisiones.